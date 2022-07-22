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民雄鄉民批鐵路高架工程擋水流 鐵道局答應拆施工平台
交通部鐵道局辦理嘉義市鐵路高架化工程，最近在嘉縣市交界的朴子溪河道，搭建20公尺施工平台，溪畔的民雄鄉金興村民擔心88風災淹水災情重演，上午在金興村活動中心舉行說明會，村長何建明、鄉長何嘉恒等地方人士，要求鐵道局拆除施工平台，鐵道局同意拆除，消除民怨。
說明會湧入逾百名村民參加，鐵道局、水利署第五河川局代表到場說明，民雄鄉長何嘉恒、立委陳明文服務處主任簡文化、議員林淑完、黃芳蘭及多名議員參選人等出席關心。
何建明等人拿手舉牌陳情說，88風災金興村曾淹水2樓高，施工平台幾乎將河道截斷，影響排水，擔心淹水災情重現，金興社區易淹水，歷經2次洪災，施工平台幾乎攔截河道，汛期下大雨，漂流木、草堆流入河中恐卡住，要求7到9月暫停施工，避免淹水災情。
金興社區發展協會理事長廖清秀說，每逢防汛期村民都擔心淹水，希望第五河川局、鐵道局重視村民意見，盡速解決村民擔憂河道阻塞問題。林淑完說，金興村地勢較低，2009年88風災淹水災情嚴重，曾淹水到2樓高。鐵道局代表同意拆除施工平台，民代及村民滿意離去。
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