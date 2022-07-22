台南將引進15輛Model T 百名幼童體驗搭高科技綠運輸

今天是台南公車日，台南社大綠交通研究社今天帶領百名幼兒園學童，體驗台南市最新引進的電動公車Model T，小朋友也都很興奮，台南社大綠交通研究社社員多為20至40歲的青年族群，平常便以大眾運輸代步，並積極推動公民參與交通市政，社員莊博宇說：「透過活動從小建立使用公共運輸的習慣，孩子也能影響大人，改變依賴汽機車的慣行思維，達到低碳城市永續健康。」

交通局長王銘德和台南社大綠交通研究社5位青年社員，分4梯次帶領百位學齡前幼兒輪流體驗公車搭乘知識。 包括公車靠站招手、上下車刷卡、繫安全帶、下車按鈴、轉乘步行、閱讀站牌資訊等，幼兒自備票卡，體驗上下車刷卡，多數幼兒都是第一次自主刷卡搭公車，真實體驗感十足，司機員與幼兒互動的畫面也很溫馨有趣。

王銘德說，Model T引進台南就成為話題，讓小朋友體驗高科技電動公車，也藉此機會宣導搭乘電動公車的好處，除了能減少能源消耗與溫室氣體排放，也鼓勵從小養成使用大眾運輸的好習慣，小朋友們在路上認明電動公車的專屬LOGO象徵著綠能和永續環境的閃電及圓環圖案，多多搭乘電動公車。

水交社非營利幼兒園園長林昭慧說：「規畫公車主題課程，希望綠交通的概念從幼小紮根，帶動家長一起利用公共運輸系統。未來也會持續與台南社大綠交通研究社研議幼兒綠交通相關課程及實作，落實愛護地球的決心。」

局長王銘德說，交通局積極協助業者爭取交通部補助購買電動公車，每輛車中央最高補助333.8萬元，台南市也依據低碳自治條例，再加碼補助每輛車最高150萬元，目標2030年將全市公車電動化，落實節能減碳綠色運具的政策。

公共運輸處長吳俁之表示，除日前獲核定補助的15輛Model T電動公車外，近期也將輔導多家業者提報電動公車申請補助計畫送交通部審查，倘全數獲核定，全台南市可望有破百輛電動公車投入營運，服務範圍將涵括市區及溪北地區多條重要路線，讓更多市民朋友有機會體驗搭乘。