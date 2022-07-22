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台南仁德農會家政班編織義賣品 助募集植物人餐食尿布
支持植物人營養餐食，台南仁德農會指導員劉秀珠帶領6名家政班團員，發揮創意與編織專長，取材植物人常食用的蘋果、奇異果等水果，用毛線勾織成「水果造型織物」，並加工成髮夾及別針，義賣品300個邀請民眾日行一善，幫助籌募植物人餐飲與日用品經費。
創世社福基金會表示，一般人享受美食不費吹灰之力，但對失去咀嚼能力的植物人來說，卻食之不易，只能透過鼻胃管灌食，一天五至六餐，獲取所需的營養。因為疫情無法舉辦大型募款活動，植物人持續需要奶粉和尿布的經費，但植物人無法自己手作，所以就拜託仁德農會家政班做，他們6位成員就手作了300個，非常感動人。
仁德農會總幹事曾佳哲表示，後疫情時代，透過飲食，可增強免疫力，抵抗病毒的威脅。此次家政班團員響應創世「織愛」活動，除呼籲民眾注重營養均衡，也將想傳達的心意灌注在編織裡，每一針、每一線都是愛心，也是支持植物人服務的一份力量。
創世表示，受疫情影響，捐款及發票捐贈嚴重受創，加上物價上漲，食材、衛材等照護用品費用大增，但為了植物人，只能苦撐。盼民眾每天省下10元，每月300元，或預訂「水果造型織物」義賣品，助植物人一日營養餐食，讓植物人「食」時刻刻感受到關懷。愛心專線：(06)2601655分機9希望小組。
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