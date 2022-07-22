快訊

士兵全若堯殉職 相驗死因是胸腔破裂、出血過多致死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南仁德農會家政班編織義賣品 助募集植物人餐食尿布

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南仁德農會家政班編織義賣品 ，助創世募集植物人餐食尿布。記者周宗禎／翻攝
台南仁德農會家政班編織義賣品 ，助創世募集植物人餐食尿布。記者周宗禎／翻攝

支持植物人營養餐食，台南仁德農會指導員劉秀珠帶領6名家政班團員，發揮創意與編織專長，取材植物人常食用的蘋果、奇異果等水果，用毛線勾織成「水果造型織物」，並加工成髮夾及別針，義賣品300個邀請民眾日行一善，幫助籌募植物人餐飲與日用品經費。

創世社福基金會表示，一般人享受美食不費吹灰之力，但對失去咀嚼能力的植物人來說，卻食之不易，只能透過鼻胃管灌食，一天五至六餐，獲取所需的營養。因為疫情無法舉辦大型募款活動，植物人持續需要奶粉和尿布的經費，但植物人無法自己手作，所以就拜託仁德農會家政班做，他們6位成員就手作了300個，非常感動人。

仁德農會總幹事曾佳哲表示，後疫情時代，透過飲食，可增強免疫力，抵抗病毒的威脅。此次家政班團員響應創世「織愛」活動，除呼籲民眾注重營養均衡，也將想傳達的心意灌注在編織裡，每一針、每一線都是愛心，也是支持植物人服務的一份力量。

創世表示，受疫情影響，捐款及發票捐贈嚴重受創，加上物價上漲，食材、衛材等照護用品費用大增，但為了植物人，只能苦撐。盼民眾每天省下10元，每月300元，或預訂「水果造型織物」義賣品，助植物人一日營養餐食，讓植物人「食」時刻刻感受到關懷。愛心專線：(06)2601655分機9希望小組。

台南仁德農會家政班編織義賣品 ，助創世募集植物人餐食尿布。記者周宗禎／翻攝
台南仁德農會家政班編織義賣品 ，助創世募集植物人餐食尿布。記者周宗禎／翻攝
台南仁德農會家政班編織義賣品 ，助創世募集植物人餐食尿布。記者周宗禎／翻攝
台南仁德農會家政班編織義賣品 ，助創世募集植物人餐食尿布。記者周宗禎／翻攝
台南仁德農會家政班編織義賣品 ，助創世募集植物人餐食尿布。記者周宗禎／翻攝
台南仁德農會家政班編織義賣品 ，助創世募集植物人餐食尿布。記者周宗禎／翻攝
台南仁德農會家政班編織義賣品 ，助創世募集植物人餐食尿布。記者周宗禎／翻攝
台南仁德農會家政班編織義賣品 ，助創世募集植物人餐食尿布。記者周宗禎／翻攝

植物人 疫情 農會

延伸閱讀

中山高仁德北上路段車禍 車輛走走停停回堵超過5公里

苗栗買沙發捐500元幫植物人 「一張沙發，兩份愛」啟動

六名救生員在場 五旬女新莊運動中心學泳仍溺水成植物人

台86線台南仁德路段驚傳火燒車 男駕駛及時逃出

相關新聞

國內首場非典型農展 雲林農業設計展7月30日登場

雲林縣府首開先例注入農業新元素開辦國內首屆「雲林農業設計展」，7月30日登場，6個場館以雲林農產顏色作為主題色系，有蒜頭...

嘉市這條路水溝蓋之多冠全國 百公尺有41個水溝蓋

嘉義市區有條巷道長約100公尺，卻有41個水溝蓋，目測平均不到2公尺就有1個水溝蓋，其密集度之高可能蓋冠全台，蔚為奇觀。

台南將引進15輛Model T 百名幼童體驗搭高科技綠運輸

今天是台南公車日，台南社大綠交通研究社今天帶領百名幼兒園學童，體驗台南市最新引進的電動公車Model T，小朋友也都很興...

民雄鄉民批鐵路高架工程擋水流 鐵道局答應拆施工平台

交通部鐵道局辦理嘉義市鐵路高架化工程，最近在嘉縣市交界的朴子溪河道，搭建20公尺施工平台，溪畔的民雄鄉金興村民擔心88風...

台南仁德農會家政班編織義賣品 助募集植物人餐食尿布

支持植物人營養餐食，台南仁德農會指導員劉秀珠帶領6名家政班團員，發揮創意與編織專長，取材植物人常食用的蘋果、奇異果等水果...

嘉義縣社區藝術季下周登場 連3周9鄉鎮國內外團隊演出

嘉義縣社區藝術季7月29日到8月14日，每周五、周六、周日周末假期登場，連續3周、跨9鄉鎮精彩演出，共36組表演團隊輪番...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。