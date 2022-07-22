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扶助弱勢走完最後一哩路 雲縣喪葬補助免再附收據

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣低收入戶及中低收入戶喪葬補助要點，針對補助其親屬為往生者舉辦追思等相關儀式費用，即起免再附收據，改採定額補助。圖／聯合報系資料照
雲林縣低收入戶及中低收入戶喪葬補助要點，針對補助其親屬為往生者舉辦追思等相關儀式費用，即起免再附收據，改採定額補助。圖／聯合報系資料照

貧困者要有尊嚴完成人生最後一哩路並非易事，喪葬費用往往是最令人苦惱的問題。雲林縣政府社會處今天發布修正「雲林縣低收入戶及中低收入戶喪葬補助要點」，針對補助其親屬為往生者舉辦追思等儀式費用，即起免再附收據，改採定額補助。

喪葬費對弱勢家庭而言，是筆不小負擔，動輒上千元甚至破萬。雲林縣針對低收、中低收入戶往生者，使用公立殯葬設施如火葬場、靈骨塔等，免收使用管理相關費用，另追思等相關儀式費用也有補助。

不過以往低收或中低收家庭辦理喪葬儀式，申請時須附相關費用明細；曾有申請人遇到佛心葬儀社直接免收，但卻面臨沒有收據可請領補助狀況，也有人因金額未達補助門檻，無法領到足額補助。

社會處說，雲林縣低收入戶喪葬補助要點2020年9月3日增列中低收入戶，立意是減輕弱勢家庭負擔，為了更人性化且符合效益，7月12日修正第2、4點簡化所附資料，從「實支實付」調整為依對象類別補助固定金額。

社會處表示，修正後補助標準為低收入戶一款2萬元、二款1.5萬元、三款1萬元，中低收入戶5000元，申請人在死亡事實發生後3個月內，檢附死亡證明書、申請人身分證明文件及印章、金融存簿封面，及可茲證明親屬身分之戶籍謄本等至亡者戶籍地公所申請，詳情可洽詢各鄉鎮市公所社會課，或社會處社會救助行政科05-5522655。

低收入戶 雲林 弱勢家庭

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