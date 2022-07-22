七夕感情加溫 台南「老派約會三部曲」23日開跑

迎接七夕，台南市長黃偉哲今天宣布，「老派約會三部曲-愛的儀式感」系列活動23日開跑，將串連台南7間月老廟、12間飯店及23條約會遊程，牽紅線及維繫感情，守護天下有情人。

台南市「老派約會三部曲-愛的儀式感」系列活動23日開跑，為期3週，黃偉哲今天在中西區愛國婦人館記者會指出，農曆7月是鬼月，台南不僅有當紅的台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展，還有許多月老廟值得探訪，探求好姻緣。

黃偉哲表示，「老派約會三部曲-愛的儀式感」系列活動將串連7間月老廟，這些月老廟各有「分工」，包括防小人、牽紅線、協助感情維繫等，全方位守護天下有情人。

台南市政府發布新聞稿指出，2022台南七夕嘉年華「老派約會三部曲-愛的儀式感」系列活動還推出多項優惠，讓台南月老為感情加溫。