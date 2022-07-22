快訊

聽證會未完風暴：一意孤行的川普與無計可施的幕僚

熱浪逼出用電新高 兩個關鍵讓台電暫時鬆口氣

聽到爆炸聲！拉出林志穎後不到五秒 救命恩人：火勢立刻延燒駕駛座

七夕感情加溫 台南「老派約會三部曲」23日開跑

中央社／ 台南22日電

迎接七夕，台南市長黃偉哲今天宣布，「老派約會三部曲-愛的儀式感」系列活動23日開跑，將串連台南7間月老廟、12間飯店及23條約會遊程，牽紅線及維繫感情，守護天下有情人。

台南市「老派約會三部曲-愛的儀式感」系列活動23日開跑，為期3週，黃偉哲今天在中西區愛國婦人館記者會指出，農曆7月是鬼月，台南不僅有當紅的台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展，還有許多月老廟值得探訪，探求好姻緣。

黃偉哲表示，「老派約會三部曲-愛的儀式感」系列活動將串連7間月老廟，這些月老廟各有「分工」，包括防小人、牽紅線、協助感情維繫等，全方位守護天下有情人。

台南市政府發布新聞稿指出，2022台南七夕嘉年華「老派約會三部曲-愛的儀式感」系列活動還推出多項優惠，讓台南月老為感情加溫。

台南市長 月老 黃偉哲

延伸閱讀

黃偉哲搶先曝光！巨型唐老鴨將游進台南及迪士尼夜光秀

觀光一級區 57年老牌台南大飯店推「桃太郎童話樂園」

U12世界盃／7/29開打 黃偉哲力邀球迷來台南挺主場

笑翻！黃偉哲扮母雞 與台南隊議員拍定裝照「被公主抱」

相關新聞

扶助弱勢走完最後一哩路 雲縣喪葬補助免再附收據

貧困者要有尊嚴完成人生最後一哩路並非易事，喪葬費用往往是最令人苦惱的問題。雲林縣政府社會處今天發布修正「雲林縣低收入戶及...

用餐不必聞油煙！南市81家餐飲業取得「低油煙認證 」

台南市環保局為改善餐飲業用餐環境並降低油煙、油垢等異味對鄰近空氣品質的負面影響，輔導餐飲業者裝設油煙防制設施，並推出「低...

雲林攜台灣戲曲學院 傳承布袋戲

雲林縣府昨與台灣戲曲學院簽署交流合作備忘錄，宣告官學界合作布袋戲教學系統化。資深藝師林政興說，近年多位布袋戲大師相繼離世...

在地心產業／府城景觀事業帶頭 七甲花卉區湧人潮

台南歸仁府城景觀事業公司成立31年，是少數仍活躍的老牌專業景觀公司，創辦人黃毅彬熱愛園藝造景，身兼歸仁七甲花卉區產銷班長...

廣角鏡／高跟鞋教堂園區 實境解謎遊戲吸客

疫情趨緩，觀光局國旅補助及嘉義縣政府加碼Q碰券上路，嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂海景公園營造成情人打卡、新人拍婚紗及婚禮婚宴場...

南市第一期捷運藍線公聽會 質疑多

台南市第一期捷運藍線進度最快，前晚辦理公聽會，民眾提出因路線經過綠帶的中華東路，擔心會損及植栽；而國內捷運沒有採單軌，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。