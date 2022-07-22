台南下營大員食品董事長楊長峯帶員工送饅頭物資助弱勢

台南下營在地企業大員食品董事長楊長峯上午帶員工運送2000顆「營養牛奶饅頭」等物資，捐贈下營低收入戶、中低收入戶及獨居老人者204戶。區長李宗翰與里長代表接受。

區公所表示，大員食品以關懷弱勢辦愛心公益活動、展現企業責任為宗旨，會結合更多善心人士募集更多物資擴大發送，希望貧困家庭能感受社會溫情。

楊長峯表示，社會有許多弱勢家庭待大家伸援手，與同仁積極推動企業責任服務，結合社會資源關懷轄區弱勢家庭，歷年公司團隊持續捐贈物資，給真正需要的弱勢族群。

李宗翰表示，為協助社區弱勢家庭脫貧，公所積極連結各方資源，愛心不分縣市，感謝大員食品的愛心，特別是董事長親自送來物資，將資源有效運用在需要的人身上，也讓小鄉鎮更加溫暖。