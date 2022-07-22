藍營議員提和平談判公投 台南基進參選人下戰帖邀辯論

台灣基進東區議員參選人李宗霖不滿同選區國民黨議員王家貞提出要與大陸和平談判的公投連署之說，今天上午前往服務處下戰帖直播，邀王家貞辯論，並指誰主張要和大陸和平談判就是下跪投降。王家貞則回應行程早已排滿，無法奉陪，她說，你們完全搞錯了，找錯人了，去找民進黨！

李宗霖指出，中國始終威脅以武力消滅台灣主權、民主、自由，如今王家貞主張與中國和平談判，如同是自行繳械投降！他質疑，所謂的「和平談判」是否根本就是國民黨極盡心思想推行的「和平協議」？而「和平協議」將導致台灣與中國的主權問題「定性為中國內部事務」，屆時中國出兵台灣就會變成他國不得干涉的「國內事務」，中國隨時要侵略可以出兵，台灣的國際盟友更無權協防。

他表示，面對蠻橫的強權從來就沒有和平談判的空間，因此烏克蘭就不會主張跟俄羅斯談和平協議，同理中國也從來不是一個信守承諾的國家。從香港及西藏的經驗足以讓台灣引以為鑑，中國出爾反爾早就不是新聞！他強調「和平談判」就是假和平之名行統一之實的騙術，中國終極目標就是統一，從來不會有所謂的和平存在！

他表示，自稱俠女的王家貞碰到中國膝蓋卻馬上就軟了。他說，烏克蘭近期抓獲650多起通敵叛國的案件，若王家貞議員自認和平談判公投沒有國安疑慮就應該負起責任，向全民解釋清楚並接受辯論。

王家貞說，要跟台灣基進抱歉，行程早已排滿，就不陪他們搞直播了，也為了不要讓登門問候她服務處的參選人，惹上可能損毀財務的麻煩，她只好放服務處半天「類工傷假」，同時也要拜託台南市警局維護治安，顧好她租來的服務處及街坊鄰居的安全。

她表示，她很能體會這位參選人面對選情冷清的焦慮，上屆選舉，這位參選人也特別關心她並獲得了很好的選票。她做為長輩，其實很樂意鼓勵年輕人力爭上游，爭取選票，但是，她卻不得不告訴基進黨：你們完全搞錯了，找錯人了，去找民進黨！不要自己成了笑話還不知道！