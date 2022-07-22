2022南科新市全國攝影比賽 洪榮宗「陪妳走過」得金牌
南部科學園區管理局與台南市新市區公所舉辦2022南科新市全國攝影比賽，今天公告優勝名單：金牌獎洪榮宗、作品「陪妳走過」，銀牌獎黃文郁、「奔向陽光」，銅牌獎李清吉、「情侶賞美景」。
這項比賽吸引全國115名攝影好手參與，作品達1078件，評選出76件「最能展現新港堂周邊及南科風景的作品」獲獎，得獎名單公布於新市區公所官網及facebook官方粉絲專頁，將另擇期頒獎。
新市區公所表示，洪榮宗的「陪妳走過」，展現出在羊蹄甲花卉盛開下，周遭的居民與堤塘湖畔相伴的生活情景。黃文郁的「奔向陽光」，以南科考古館周邊的裝置藝術，結合光線、裝置藝術及建築間的巧妙布局，令人眼前為之一亮。李清吉的「情侶賞美景」捕捉新市區最為人稱道的迎曦湖美景，透過情侶間的動作態勢和畫面構圖，傳達出靜謐愜意的作品意象。
新市區長譚乃澄表示，2022南科新市全國攝影比賽是為推廣南科新港社地方文化館、新港堂、堤塘湖、迎曦湖周邊豐富的歷史文化及自然生態景觀舉辦，此次眾多參賽作品各式各樣、不同角度的南科新市美景百花齊放，在欣賞新市美景之餘，更期待透過競賽活動帶動觀光產業、提倡全民正當休閒娛樂，並鼓勵熱愛攝影民眾，持續發掘南科新市之美。
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