快訊

分科測驗考生大畫漫畫「探險活寶大戰哥吉拉」」 還有人畫表情符號都扣1級分

館長直播罵吳宗憲「你什麼洨」法院判確定要賠80萬元

2022南科新市全國攝影比賽 洪榮宗「陪妳走過」得金牌

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
2022南科新市全國攝影比賽，黃文郁、「奔向陽光」銀牌獎。記者周宗禎／翻攝
2022南科新市全國攝影比賽，黃文郁、「奔向陽光」銀牌獎。記者周宗禎／翻攝

南部科學園區管理局與台南市新市區公所舉辦2022南科新市全國攝影比賽，今天公告優勝名單：金牌獎洪榮宗、作品「陪妳走過」，銀牌獎黃文郁、「奔向陽光」，銅牌獎李清吉、「情侶賞美景」。

這項比賽吸引全國115名攝影好手參與，作品達1078件，評選出76件「最能展現新港堂周邊及南科風景的作品」獲獎，得獎名單公布於新市區公所官網及facebook官方粉絲專頁，將另擇期頒獎。

新市區公所表示，洪榮宗的「陪妳走過」，展現出在羊蹄甲花卉盛開下，周遭的居民與堤塘湖畔相伴的生活情景。黃文郁的「奔向陽光」，以南科考古館周邊的裝置藝術，結合光線、裝置藝術及建築間的巧妙布局，令人眼前為之一亮。李清吉的「情侶賞美景」捕捉新市區最為人稱道的迎曦湖美景，透過情侶間的動作態勢和畫面構圖，傳達出靜謐愜意的作品意象。

新市區長譚乃澄表示，2022南科新市全國攝影比賽是為推廣南科新港社地方文化館、新港堂、堤塘湖、迎曦湖周邊豐富的歷史文化及自然生態景觀舉辦，此次眾多參賽作品各式各樣、不同角度的南科新市美景百花齊放，在欣賞新市美景之餘，更期待透過競賽活動帶動觀光產業、提倡全民正當休閒娛樂，並鼓勵熱愛攝影民眾，持續發掘南科新市之美。

2022南科新市全國攝影比賽，洪榮宗的「陪妳走過」得金牌。記者周宗禎／翻攝
2022南科新市全國攝影比賽，洪榮宗的「陪妳走過」得金牌。記者周宗禎／翻攝
2022南科新市全國攝影比賽，李清吉的「情侶賞美景」銅牌獎。記者周宗禎／翻攝
2022南科新市全國攝影比賽，李清吉的「情侶賞美景」銅牌獎。記者周宗禎／翻攝

南科 攝影比賽 情侶

延伸閱讀

Acer Day週五開跑 「原子少年」地球將現身近距離互動

王碩瀚、原子少年「回娘家」 選手臉色發白鐵青

活動前慘遭「原子少年」淘汰！陳治廷難過說出真心話

議員批管理鬆散 北藝中心：將加強提醒廠商復原及清潔

相關新聞

李俊俋批嘉義市人口流失 藍議員反指嘉義縣更嚴重

民進黨嘉義市長參選人李俊俋批國民黨市長黃敏惠，重返執政4年，流失人口5千多人；嘉義縣議會國民黨團書記長李國勝議員上午批翁...

用餐不必聞油煙！南市81家餐飲業取得「低油煙認證 」

台南市環保局為改善餐飲業用餐環境並降低油煙、油垢等異味對鄰近空氣品質的負面影響，輔導餐飲業者裝設油煙防制設施，並推出「低...

雲林攜台灣戲曲學院 傳承布袋戲

雲林縣府昨與台灣戲曲學院簽署交流合作備忘錄，宣告官學界合作布袋戲教學系統化。資深藝師林政興說，近年多位布袋戲大師相繼離世...

在地心產業／府城景觀事業帶頭 七甲花卉區湧人潮

台南歸仁府城景觀事業公司成立31年，是少數仍活躍的老牌專業景觀公司，創辦人黃毅彬熱愛園藝造景，身兼歸仁七甲花卉區產銷班長...

廣角鏡／高跟鞋教堂園區 實境解謎遊戲吸客

疫情趨緩，觀光局國旅補助及嘉義縣政府加碼Q碰券上路，嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂海景公園營造成情人打卡、新人拍婚紗及婚禮婚宴場...

南市第一期捷運藍線公聽會 質疑多

台南市第一期捷運藍線進度最快，前晚辦理公聽會，民眾提出因路線經過綠帶的中華東路，擔心會損及植栽；而國內捷運沒有採單軌，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。