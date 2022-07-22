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李俊俋批嘉義市人口流失 藍議員反指嘉義縣更嚴重

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣府民政處統計，2020年11月嘉縣總人口跌破50萬大關後，人口直直落，到6月底人口來到49萬零7人，估計到7月底跌破49萬人。記者魯永明／攝影
嘉縣府民政處統計，2020年11月嘉縣總人口跌破50萬大關後，人口直直落，到6月底人口來到49萬零7人，估計到7月底跌破49萬人。記者魯永明／攝影

民進黨嘉義市長參選人李俊俋批國民黨市長黃敏惠，重返執政4年，流失人口5千多人；嘉義縣議會國民黨團書記長李國勝議員上午批翁章梁執政4年，嘉義縣人口大量流失，到本月底人口將跌破49萬人，老化、少子化、青壯人口外流；藍綠陣營隔空交鋒，人口流失成為選戰議題。

縣府民政處統計，2020年11月嘉義縣總人口跌破50萬大關後，人口直直落，到6月底人口來到49萬零7人，估計到7月底跌破49萬人，1至6月減少2017人，65歲以上老人占總人口比例21.41％。

內政部去年統計人口數字顯示，我國人口恐連續第2年呈現負成長，再創史上最低出生人口數紀錄。嘉義縣老化比率0.95%，全國最高，不只老化比率最高，粗死亡率最高是嘉縣千分之11. 18；嘉縣老化、死亡率全國雙高，可說是「生不如死！」

李國勝說，老化、少子化、人口流失，雖是人口結構，但嘉縣比其他縣市嚴重，民進黨執政只會喊口號，劃大餅，產業園區開發期程長，時間一直拖，就業未增加，人口流失加遽，翁章梁執政4年人口流失，比過去國民黨縣長李雅景執政時還多。

如何減緩人口流失，連綠營參選太保市長的議員戴光宗也關切， 他在議會要求翁章梁提出減緩人口流失對策，翁提改善托育環境，建雙語學校計畫，吸引年輕夫婦移居。翁章梁說，縣府團隊帶領縣民走在轉型道路，朝農工大縣前進，他相信，新嘉義一定越來越好。

翁章梁表示，嘉縣長期面臨人口老化及人口流失困境，傳統農業缺乏多元就業機會，他就任全力推動農工大縣，優質化大埔美及馬稠後產業園區投資環境，在中央支持下， 籌設科學園區，規畫民雄航太園區、水上南靖及中埔公館產業園區。

老化 嘉義 翁章梁

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