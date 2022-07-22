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用餐不必聞油煙！南市81家餐飲業取得「低油煙認證 」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市環保局推餐飲業低油煙認證 ，鼓勵業者參加，帶給民眾健康用餐環境。圖／環保局提供
南市環保局推餐飲業低油煙認證 ，鼓勵業者參加，帶給民眾健康用餐環境。圖／環保局提供

台南市環保局為改善餐飲業用餐環境並降低油煙、油垢等異味對鄰近空氣品質的負面影響，輔導餐飲業者裝設油煙防制設施，並推出「低油煙認證」，累計至今已有81家業者取得認證，每年可減少PM10 4.4公噸、PM2.5 3.1公噸。

「消費者回店率明顯提高1至2成，廚師、內外場人員身上油煙味也減少了！」經營快炒店的楊姓業者楊說，裝置設備後，就連周遭空氣的油煙異味也改善不少！裝設空汙防制設備確實有效果。

環保局表示，推出「低油煙認證制度」的想法來自於室內空氣品質標章(IAQ)認證，一開始餐飲業者都覺得認證效益不高，反應平淡，但推動至今，愈來愈受店家的肯定。環保局指出，民眾對空氣品質要求高，裝設空汙及油水分離槽有助於改善餐飲油煙異味，維護用餐環境。

環保局從2020年起分階段先以海安商圈餐飲店家及全市大型餐飲業 （即營業面積1000平方公尺或座位數達300個以上之餐飲業）為對象，推出「低油煙認證制度」，只要業者設有空汙及油水分離槽，且定期清洗及保養，經環保局審核通過後即頒予低油煙認證。

取得認證的業者名單會公告在環保局網站，增加業者曝光度，環保局也會不定期地以稽巡查等方式把關，以維護認證的公信力。今年低油煙認證已開始受理申請，有意願的餐飲業者歡迎洽詢環保局06-2609465吳小姐。

市長黃偉哲表示，台南以觀光、美食聞名，用餐環境空氣品質好，回客率也會增加，對環境、消費者及經營者而言都是贏家，帶來良性循環，希望更多業者設置油煙防制設施，利人又利已，何不快行動。

南市環保局推餐飲業低油煙認證 ，鼓勵業者參加，帶給民眾健康用餐環境。圖／環保局提供
南市環保局推餐飲業低油煙認證 ，鼓勵業者參加，帶給民眾健康用餐環境。圖／環保局提供
南市環保局推餐飲業低油煙認證 ，鼓勵業者參加，帶給民眾健康用餐環境。圖／環保局提供
南市環保局推餐飲業低油煙認證 ，鼓勵業者參加，帶給民眾健康用餐環境。圖／環保局提供
南市環保局推餐飲業低油煙認證 ，鼓勵業者參加，帶給民眾健康用餐環境。圖／環保局提供
南市環保局推餐飲業低油煙認證 ，鼓勵業者參加，帶給民眾健康用餐環境。圖／環保局提供

餐飲業 空氣品質 台南

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