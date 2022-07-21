台南市區大停電！民眾熱壞奔屋外 台電：線路跳脫

台南市中西區、南區晚間９點41分傳出大停電，總停電戶有5228戶，台電台南營業處表示是因線路跳脫，造成台南市中西區、南區、中正路、中華西路一段、健康路一帶共5228戶停電。事發後台電已派員搶修，於晚上10時10分復電3559戶，剩餘1669戶積極搶修中。

因天氣炎熱，民眾熱得受不了，紛紛跑到戶外乘涼，台電人員緊急巡查是新建線CB跳脫，地下，線路無自動復閉，已緊急搶修中，台南區營業處說明，停電地點有台南市中西區 、南區、中正路 中華西路一段 中華西路二段仁南四街、仁南街、文南路、正舆街、民生路二段·永南街、永華路、永華路一段、永華路二段、府前路二段、金華路二段、金華路三段、建南路、星鑽街、美南街、美樂街、海安路、海安路二段、健康路、健康路二段、健康路三段一帶。