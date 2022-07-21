觀光一級區 57年老牌台南大飯店推「桃太郎童話樂園」

面對後疫情時代，有57年的老牌台南大飯店聯手「騎士堡」今天盛大開幕，推出「桃太郎的家」室內童話樂園，市長黃偉哲祝賀業者們業績長紅，台南觀光大步向前。

黃偉哲感謝台南大飯店、騎士堡共同合作，打造這麼好的去處，讓大朋友小朋友都能在「桃太郎的家」感受到愉快的場景；大人重溫童年回憶、孩童有歡樂去處，他邀請大家一起來台南，共同徜徉在這歡樂的氣氛中。

位在觀光一級戰區、經營近一甲子的「台南大飯店」，率先聯手「騎士堡」，打造百坪亞洲童話樂園「桃太郎的家」，巧妙地結合台南的古蹟名勝，如全台首學孔廟、安平古堡、林百貨、七股鹽山等景點，憑藉著不同主題與課程規畫，透過「桃太郎遊台南」意象，將在地特色，融合品德教育，灌溉孩童成長。

騎士堡業者表示，該公司成立於2010年，是台灣首家以品德教育為核心，融合體適能及創意啟蒙的室內兒童樂園。以無毒無甲醛的遊戲設施，並以專業師資團隊進駐飯店，提供多樣化的品德教育課程，讓孩子們在遊戲中體驗學習，另外，還能提供舉辦生日派對、科學實驗課程等，不僅提升台南大飯店住房率與品牌能見度，也將帶給房客難忘的親子住房體驗。