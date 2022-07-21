台南綠能產業園區開發 議會要求「經濟與生態共存」

台南市政府綠能產業園區計畫，預計徵收台糖仁德港墘農場約60公頃造林地，遭質疑「砍樹毀生態？」台南市議會財經委員會今邀請市府經發局等相關單位，前往位於仁德區的計畫用地進行會勘。當地大武崙綠能園區促進會支持開發，議會財委會要求兼顧經濟與生態共存共榮。

議會財經委員會由召集人王家貞議員主持，召集人黃麗招、委員王錦德、蔡育輝議員，及在地議員杜素吟、許又仁出席。會中邀請市府經發局長陳凱凌、專門委員吳建德、工業區科科長陳正德、合美工程股份有限公司執行長高爾霙、大武崙綠能園區促進會理事長黃順記，以及轄區里長居民等相關單位代表與會關心，在地議員吳禹寰、鄭佳欣及郭鴻儀，則由服務處秘書代表。

台南市大武崙綠能園區促進會理事長黃順記，與當地大潭、武東、沙崙、中洲等里長及里民共20餘位與會，表達對園區開發的支持立場，同時要求市府必須依現場發現及文獻蒐集的保育類物種習性研擬生態保育策略，研擬棲地復育及棲地補償等對策，並針對現有造林環境，規畫保留部分喬木，新增誘鳥誘蝶樹種數量，營造生態棲地

經發局長陳凱凌表示，「綠能產業園區」預計提供近53公頃產業用地，將吸引約新台幣110億元投資額，每年可帶來約220億元產值，並創造產業人口數約6000人，日前由環保署召開環評專案小組初審會議中，環評委員提出應考量園區的基地特性、生態策略及園區喬木等因素降低園區開發規模等改善建議，市府也積極採提高產業環保等級、產業別限制及完備的移補植計畫等措施，未來將會對地方與產業間共創雙贏的布署。

經發局指出，根據現況生態調查報告顯示，位於綠能產業園區用地原開發範圍內的喬木中，並無「台南市珍貴樹木保護自治條例」列管的珍貴樹木。考量樹木移植存活率，與未來利於園區內後續造林等因素，將優先選擇樹形強健且無病蟲害的原生種樹，與非原生種樹的喬木優先移值，預計將規畫在基地內移植保存50%，用於園區隔離綠帶、綠地、道路、停車場等景觀綠化，進駐廠商廠房用地景觀綠化也配合選用，其餘50%將移植至市府開發中的產業園區或公共工程等優先使用，並承諾存活率達80%，若低於80%部分則另補植。

黃順記表示，市府已於轄內開發綠能科學城，而生產綠能等相關的產業也該就近發展，以提升在地的就業與地方經濟發展的機會，讓在地的青年能夠不再北漂外出就業，可在家照顧雙親。

市議會財經委員會做成以下結論：