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嘉市「科學168」開幕 45關集章換獎品、巨大愛因斯坦可拍照

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市「科學168教育博覽會」今開幕到25日，於港坪體育館登場。圖／嘉義市政府提供
嘉市「科學168教育博覽會」今開幕到25日，於港坪體育館登場。圖／嘉義市政府提供

嘉義市每年暑假盛事「科學168教育博覽會」邁入第18年，今起到25日於港坪體育館登場，副市長陳淑慧以愛因斯坦造型寶盒開箱啟動儀式，居家隔離中的市長黃敏惠用視訊連線，表示希望帶給孩子永生難忘的暑假、收穫滿滿。

教育處表示，今年集結全台高中職、大專院校及民間單位的優秀成果，科學闖關攤位，有5大主題及科學體驗車，5大主題分別為自然探索趣、科學體驗趣、防疫作戰趣、數位學習趣、你還可以趣，一共有45個趣味科學闖關攤位，只要集滿科學闖關攤位20個章，即可兌換每日限量500份的「闖關獎」；集滿37個章，就能兌換每日限量100份的「科學獎」。

另，嘉市28所國中小精心設計的科普教室，共28項主題、40場次，包含運用牛頓第三運動定律的噴氣霹靂車、運用電路原理的電流急急棒、利用電流磁原理的電磁鞦韆、VR探索虛擬實境等，以及嘉市玉山國中及北興國中自造教育科技中心，規畫4主題共28場次的創客教室，課程包含機器人操控與編程、仿生機器人及逆風前行車等。

而場內還有亞洲大學辦「元宇宙」、中央大學的「黑洞」、國立科學工藝博物館的「沃爾巴克氏菌生物防治特展」3大主題特展；港坪體育館戶外場地也有適合親子共遊的定向越野、童軍樹攀體驗，想參加樹攀體驗，須穿著輕便上衣、長褲及運動鞋。

教育處長林立生說，邀請科普網紅「阿駿日常」拍攝影片，運用日常生活隨手可得的材料，創造出有趣又實用的科學實驗內容，且正巧今年為愛因斯坦發現光電效應的原理，榮獲諾貝爾物理學獎滿100年，特別在港坪體育館上方，搭建高達5米的愛因斯坦裝置藝術，歡迎來觀展時，和趣味地標拍照打卡。

此外，23日至24日周末假日，港坪體育館前設有假日文創市集，匯集來自嘉義在地的美食與手作工藝品以及街頭藝人演出。科學168各項系列活動資訊，可至臉書粉專「嘉義市科學168教育博覽會」。

嘉市港坪體育館門口設巨大愛因斯坦裝置藝術。圖／嘉義市政府提供
嘉市港坪體育館門口設巨大愛因斯坦裝置藝術。圖／嘉義市政府提供
嘉市「科學168教育博覽會」今開幕到25日，於港坪體育館登場。圖／嘉義市政府提供
嘉市「科學168教育博覽會」今開幕到25日，於港坪體育館登場。圖／嘉義市政府提供
嘉市「科學168教育博覽會」今開幕到25日，於港坪體育館登場。圖／嘉義市政府提供
嘉市「科學168教育博覽會」今開幕到25日，於港坪體育館登場。圖／嘉義市政府提供
嘉市「科學168教育博覽會」今開幕到25日，於港坪體育館登場。圖／嘉義市政府提供
嘉市「科學168教育博覽會」今開幕到25日，於港坪體育館登場。圖／嘉義市政府提供
嘉市「科學168教育博覽會」今開幕，居家隔離中的市長黃敏惠（左）視訊連線。圖／嘉義市政府提供
嘉市「科學168教育博覽會」今開幕，居家隔離中的市長黃敏惠（左）視訊連線。圖／嘉義市政府提供

嘉義 愛因斯坦 親子 牛頓

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