雲林警帶長者玩桌遊反詐騙 推廣指紋捺印助迷途返家

近來詐騙猖獗，為提升長者保護身家財產及反詐騙觀念，北港警分局今天深入溝皂社區，在桌遊遊戲中帶入反詐騙觀念，讓長者在潛移默化中了解反詐騙重要性，同時，也為長者提供指紋捺印辨識服務，並宣導警方提供指紋捺印到府服務，盼提升迷路長者身分辨識效率。

偵查隊副隊長陳昱銘說，刑事局數據指出，7月4日到10日這一周，全台電信網路詐騙案件有613件，財損高達8億4700萬元，網路詐騙愈趨猖獗，反詐騙觀念也愈來愈重要，因此，警方藉反詐騙桌遊遊戲讓溝皂社區長者化身「阻詐防衛隊」，透過遊戲中場景及角色扮演，讓長者對反詐騙更有觀念。

鑑識科巡官王芳敏也在現場為長者提供指紋捺印辨識服務，並贈送有獎徵答禮品，鼓勵長者積極參與，警方表示，若失智長者指紋有存檔，未來若警方人員在路上尋獲迷路長者，就可現場利用指紋辨識，更快幫助迷路長者找到回家的路。