遠離3C 台南西拉雅族吉貝耍部落夏令營開鑼

暫離3C產品，深入體認部落傳統文化，台南西拉雅族東山吉貝耍部落今起展開為期1個半月夏令營，透過部落大哥哥大姊姊及長榮大學實習生、青年署職涯體驗活動工讀生帶領課程活動，將部落文化融入其中。

吉貝耍孩童夏令營是部落以近年發展文化觀光產業所累積下來的基金自行規畫辦理，由段洪坤老師帶領吉貝耍部落學堂夥伴們做文化導覽、讓遊客品嘗在地風味餐，體驗手作十字繡傳統工藝等，幾年下來累積一筆盈餘基金，開始做部落長輩及孩童的照顧活動。

該夏令營今年邁入第九年，安排一個月每周兩天，堅持不向政府申請經費，所有開銷由基金支應。

今下午夏令營始業式，安排西拉雅族傳統「捻繩串珠」活動讓長官貴賓一起跟小朋友一起體驗西拉雅文化手做活動。

段洪坤說，早期西拉雅族人種苧麻、黃麻取纖，將苧麻絲、黃麻絲浸水後在大腿上將纖維聚股手捻成細繩，作為綁縛物品的繩子用。另外婦女也會將纖維手捻成細繩，作為串手鍊、項鍊用，傳統上用苧麻繩串「薏苡珠」及「玻璃珠」，作為漂亮的手飾或頸飾。這次課程就是要讓小朋友體驗捻繩串珠文化。