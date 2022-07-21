快訊

川普一家出席前妻喪禮 罕露面么兒「200公分身高」引注目

北捷又發生異常！文湖線下班時間「突停駛」 百位旅客被迫下車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠離3C 台南西拉雅族吉貝耍部落夏令營開鑼

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
暫時遠離3C，西拉雅族吉貝耍部落夏令營今開鑼。圖／南天有線提供
暫時遠離3C，西拉雅族吉貝耍部落夏令營今開鑼。圖／南天有線提供

暫離3C產品，深入體認部落傳統文化，台南西拉雅族東山吉貝耍部落今起展開為期1個半月夏令營，透過部落大哥哥大姊姊及長榮大學實習生、青年署職涯體驗活動工讀生帶領課程活動，將部落文化融入其中。

吉貝耍孩童夏令營是部落以近年發展文化觀光產業所累積下來的基金自行規畫辦理，由段洪坤老師帶領吉貝耍部落學堂夥伴們做文化導覽、讓遊客品嘗在地風味餐，體驗手作十字繡傳統工藝等，幾年下來累積一筆盈餘基金，開始做部落長輩及孩童的照顧活動。

該夏令營今年邁入第九年，安排一個月每周兩天，堅持不向政府申請經費，所有開銷由基金支應。

今下午夏令營始業式，安排西拉雅族傳統「捻繩串珠」活動讓長官貴賓一起跟小朋友一起體驗西拉雅文化手做活動。

段洪坤說，早期西拉雅族人種苧麻、黃麻取纖，將苧麻絲、黃麻絲浸水後在大腿上將纖維聚股手捻成細繩，作為綁縛物品的繩子用。另外婦女也會將纖維手捻成細繩，作為串手鍊、項鍊用，傳統上用苧麻繩串「薏苡珠」及「玻璃珠」，作為漂亮的手飾或頸飾。這次課程就是要讓小朋友體驗捻繩串珠文化。

而最近4年凱擘南天電視公司也補助活動，下午總經理王麗環等人出席「111年度暑期兒童媒體識讀教育暨耆老樂齡活動」盛大開幕，在防疫許可下，將安排小朋友到南天攝影棚參訪、體驗新聞製作，讓孩子們學習「假新聞辨別暨媒體識讀教育」課程，提升其近用媒體(第3公用頻道)意願，培育更多部落青少年動手記錄地方的文史人物。

暫時遠離3C，西拉雅族吉貝耍部落夏令營今開鑼。圖／南天有線提供
暫時遠離3C，西拉雅族吉貝耍部落夏令營今開鑼。圖／南天有線提供

夏令營 西拉雅族

延伸閱讀

Steam《獵逃驚魂》即日起免費試玩 體驗嚇到閃尿的恐怖夏令營

雲林這位老里長超厲害 連辦19年兩個月的免費夏令營

在家悶太久！雲林家扶復辦夏令營 受扶童參加踴躍

帶孩子演廟口歌仔戲 緣龍用夏令營推廟口文藝復興

相關新聞

雲林首推布袋戲教學系統化 攜台灣戲曲學院培育新秀

雲林縣政府今天與國立台灣戲曲學院簽署交流合作備忘錄，由縣長張麗善、校長劉晉立代表簽署，宣告官學界合作布袋戲教學系統化。資...

台南包租代管好處多 第三期加碼1600戶

台南市政府配合中央推動社會住宅包租代管計畫，第一、二期計畫已媒合1430件，今年包租代管第三期計畫加碼推出1600戶，都...

影／縮小版廟宇！ 台南市定文物第一號 妙壽宮「尪仔轎」有夠Q

台南市安平區市定古蹟妙壽宮有件台南市定文物編號第一號的「尪仔轎」，妙壽宮主任委員歐財榮說，這件文物和該廟珍藏的王船金萬號...

南市AI登革熱防蚊PK賽開跑 全民「拍蚊子」上傳拿大獎

台南市政府攜手經濟部工業局及寶蘊林科(LinkerVision)共同舉辦「台南市AI登革熱防蚊PK賽」正式啟動，台南市長...

嘉市中油煉製所附近連日深夜聞惡臭 居民：味道像消毒水

嘉義市中油煉製研究所的附近居民近來晚間聞到濃烈惡臭，形容像消毒水味或燒塑膠味，懷疑中油煙囪排出汙染源，也指向市府、民代反...

探訪古老神秘鄒族傳統家屋 逐鹿文創園區就能深度體驗

鄒族傳統家屋乃是鄒族完整的社會結構之最小單位 cono suizopu（家族），今天嘉義縣長翁章梁探訪園區內復刻版鄒族傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。