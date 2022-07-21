雲林首推布袋戲教學系統化 攜台灣戲曲學院培育新秀

雲林縣政府今天與國立台灣戲曲學院簽署交流合作備忘錄，由縣長張麗善、校長劉晉立代表簽署，宣告官學界合作布袋戲教學系統化。資深藝師林政興說，近年多位布袋戲大師相繼離世，憂心人才即將面臨斷層，因此牽線媒介戲曲學院教學資源，與縣府合推人才培育。

林政興說，布袋戲傳承除有人才斷層問題，其風格也數度被歌仔戲影響，漸漸失去原有味道，他認為，傳統技藝應被找回來並永續傳承，首要重點工作是啟蒙扎根，其次是口白、操偶及後台演藝等專精學習，系統化教學有助技藝形成專科。

張麗善表示，縣府長年與藝師合作至校園推廣藝文扎根，今年是第11年，培育超過萬名學生，但布袋戲常被定義為「功夫」，誤以為無法兼顧學歷，縣府幾經考量跨出此次合作第一步，透過教學單位研擬一套教學課程，落實學習完整性。

文化觀光處長陳璧君指出，布袋戲傳統一直以來都為師徒制，各門派技藝略有不同，透過表演藝術系統化及轉變成教材，藝生將有所依循，並按階段學習專科技藝。