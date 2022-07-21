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影／縮小版廟宇！ 台南市定文物第一號 妙壽宮「尪仔轎」有夠Q

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平妙壽宮的廟宇的「尪仔轎」是南市市定文物第一號。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平妙壽宮的廟宇的「尪仔轎」是南市市定文物第一號。記者鄭惠仁／攝影

台南市安平區市定古蹟妙壽宮有件台南市定文物編號第一號的「尪仔轎」，妙壽宮主任委員歐財榮說，這件文物和該廟珍藏的王船金萬號屬同年代，已有155年歷史。此文物多年前經彩繪，成Q版「尪仔轎」，古意中多了新意很受小朋友喜愛。

台南市文史工作者謝奇峰表示，妙壽宮的「尪仔轎」就如一座小廟宇，從屋頂、聖旨牌、吊籃到梁柱間的插角應有盡有，還有特製神椅，以搭配軟身的神明，4面各有9尊官將，俗稱36官將，且每尊木雕官將都有坐騎，坐騎為奇珍異獸，特別不一樣。

下方四面也都雕刻神明故事，也相當特別，而一般神轎的轎底就是獅頭，但「尪仔轎」除了獅頭外，下方還有獅座，更是罕見，也因為國內罕有，成為台南市定文物第一號。7月31的做16歲活動將開放觀賞，並有導覽員解說。

台南 文物 文史工作者

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