快訊

籃球／林書豪下一步轉戰台灣？傳P聯盟新北國王將有動作

戰車鑑定作業遭砲尾環壓傷 24歲士兵「4月才入伍」裝葉克膜搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市AI登革熱防蚊PK賽開跑 全民「拍蚊子」上傳拿大獎

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民眾透過LINE ID（@linkervision）或以手機點擊連結（https://lin.ee/BO37O9R）加入「全民登革熱AI防治」好友，就可參加。圖／台南市府提供
民眾透過LINE ID（@linkervision）或以手機點擊連結（https://lin.ee/BO37O9R）加入「全民登革熱AI防治」好友，就可參加。圖／台南市府提供

台南市政府攜手經濟部工業局及寶蘊林科(LinkerVision)共同舉辦「台南市AI登革熱防蚊PK賽」正式啟動，台南市長黃偉哲邀請全體市民朋友加入「全民登革熱AI防治」LINE Bot聊天機器人，今天起至9月14日一起「找蚊子」、「拍蚊子」，並將拍攝到的蚊子、孑孓照片上傳，就有機會拿大獎！

黃偉哲指出，炎夏來臨，台灣潮濕悶熱的環境，極易成為蚊子加速繁殖的溫床，也提高了登革熱感染風險。台南曾經在2015年發生過登革熱的大傳染，有100多位市民也因此不幸過世，總計有2萬多人感染。致死率登革熱還比COVID-19還要高，有鑒於此，台南市政府每到夏天都很努力的阻絕登革熱的傳染鏈。

黃偉哲說，善用AI科技提升登革熱防治效率，意即結合人工智慧及大數據應用等科技，以寓教於樂的遊戲競賽方式，只要市民發現孑孓、蚊子，拍照後上傳，人工智能即可自動辨識，要借助全民參與的力量，共同推動AI登革熱2.0智慧防疫升級，並增添台南運用AI科技走向國際智慧城市的科技量能。

寶蘊林科王議霆博士說明，民眾可以透過LINE ID（@linkervision）、或以手機點擊連（https://lin.ee/BO37O9R）加入「全民登革熱AI防治」好友，點選「我要通報」上傳台南市全區內拍攝的蚊子、孑孓照片，經AI成功辨識且每周累計10次以上，即可參加當周排名賽；每周皆成功辨識10次以上，即可參加活動總排名賽。活動獎項豐富，包含最大獎iPhone14及55吋4K液晶電視等，歡迎全體台南市民踴躍參加AI登革熱防蚊PK賽，此外，也可藉由寓教於樂的趣味問答，從中了解斑蚊生態與如何防範等重要知識。

經濟部工業局主任秘書周崇斌表示「AI登革熱防疫服務平台」在「智慧城鄉計畫第一期」，在台南市10個行政區進行試煉，成果豐碩、期望今年透過「智慧城鄉計畫第二期」支持，能成功打造病媒蚊AI影像辨識引擎，更將台南成功經驗輸出國際，打造台南將智慧城市服務輸出國際的成功案例。

研考會主委戴偉峻說明，智慧城鄉計畫是促進產業升級的重要推手，透過公私民協作機制，為地方注入創新資源與量能，同時，寶蘊林科2019年底在台南友愛市場設立人工智慧發展中心，強化與在地人才連結，也為台南創造AI技術應用與軟體人才更豐富的發展空間。

民眾透過LINE ID（@linkervision）或以手機點擊連結（https://lin.ee/BO37O9R）加入「全民登革熱AI防治」好友，就可參加。圖／台南市府提供
民眾透過LINE ID（@linkervision）或以手機點擊連結（https://lin.ee/BO37O9R）加入「全民登革熱AI防治」好友，就可參加。圖／台南市府提供
台南市政府攜手經濟部工業局及寶蘊林科(LinkerVision)，今天宣布「台南市AI登革熱防蚊PK賽」啟動。圖／台南市府提供
台南市政府攜手經濟部工業局及寶蘊林科(LinkerVision)，今天宣布「台南市AI登革熱防蚊PK賽」啟動。圖／台南市府提供

登革熱 AI 黃偉哲 蚊子

延伸閱讀

台南績優里鄰長服務一甲子 黃偉哲：謝謝你們

拚議員全壘打！民進黨南市議員選戰輔選中心成軍

福龍寶塔案許忠信控黃偉哲違法 市府回應誤解法令

南市集愛中秋庇護禮 揪各界愛心拚業績破千萬

相關新聞

台南包租代管好處多 第三期加碼1600戶

台南市政府配合中央推動社會住宅包租代管計畫，第一、二期計畫已媒合1430件，今年包租代管第三期計畫加碼推出1600戶，都...

影／縮小版廟宇！ 台南市定文物第一號 妙壽宮「尪仔轎」有夠Q

台南市安平區市定古蹟妙壽宮有件台南市定文物編號第一號的「尪仔轎」，妙壽宮主任委員歐財榮說，這件文物和該廟珍藏的王船金萬號...

南市AI登革熱防蚊PK賽開跑 全民「拍蚊子」上傳拿大獎

台南市政府攜手經濟部工業局及寶蘊林科(LinkerVision)共同舉辦「台南市AI登革熱防蚊PK賽」正式啟動，台南市長...

嘉市中油煉製所附近連日深夜聞惡臭 居民：味道像消毒水

嘉義市中油煉製研究所的附近居民近來晚間聞到濃烈惡臭，形容像消毒水味或燒塑膠味，懷疑中油煙囪排出汙染源，也指向市府、民代反...

探訪古老神秘鄒族傳統家屋 逐鹿文創園區就能深度體驗

鄒族傳統家屋乃是鄒族完整的社會結構之最小單位 cono suizopu（家族），今天嘉義縣長翁章梁探訪園區內復刻版鄒族傳...

嘉義縣長今慰勉縣消潛水復訓 喊明年超勤津貼再加3千

明年再加3000元！嘉義縣長翁章梁今天到中正大學室內游泳池，慰勉消防局潛水復訓及能力檢測人員，喊出擬明年超勤津貼縣府再加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。