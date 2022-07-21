南市AI登革熱防蚊PK賽開跑 全民「拍蚊子」上傳拿大獎
台南市政府攜手經濟部工業局及寶蘊林科(LinkerVision)共同舉辦「台南市AI登革熱防蚊PK賽」正式啟動，台南市長黃偉哲邀請全體市民朋友加入「全民登革熱AI防治」LINE Bot聊天機器人，今天起至9月14日一起「找蚊子」、「拍蚊子」，並將拍攝到的蚊子、孑孓照片上傳，就有機會拿大獎！
黃偉哲指出，炎夏來臨，台灣潮濕悶熱的環境，極易成為蚊子加速繁殖的溫床，也提高了登革熱感染風險。台南曾經在2015年發生過登革熱的大傳染，有100多位市民也因此不幸過世，總計有2萬多人感染。致死率登革熱還比COVID-19還要高，有鑒於此，台南市政府每到夏天都很努力的阻絕登革熱的傳染鏈。
黃偉哲說，善用AI科技提升登革熱防治效率，意即結合人工智慧及大數據應用等科技，以寓教於樂的遊戲競賽方式，只要市民發現孑孓、蚊子，拍照後上傳，人工智能即可自動辨識，要借助全民參與的力量，共同推動AI登革熱2.0智慧防疫升級，並增添台南運用AI科技走向國際智慧城市的科技量能。
寶蘊林科王議霆博士說明，民眾可以透過LINE ID（@linkervision）、或以手機點擊連（https://lin.ee/BO37O9R）加入「全民登革熱AI防治」好友，點選「我要通報」上傳台南市全區內拍攝的蚊子、孑孓照片，經AI成功辨識且每周累計10次以上，即可參加當周排名賽；每周皆成功辨識10次以上，即可參加活動總排名賽。活動獎項豐富，包含最大獎iPhone14及55吋4K液晶電視等，歡迎全體台南市民踴躍參加AI登革熱防蚊PK賽，此外，也可藉由寓教於樂的趣味問答，從中了解斑蚊生態與如何防範等重要知識。
經濟部工業局主任秘書周崇斌表示「AI登革熱防疫服務平台」在「智慧城鄉計畫第一期」，在台南市10個行政區進行試煉，成果豐碩、期望今年透過「智慧城鄉計畫第二期」支持，能成功打造病媒蚊AI影像辨識引擎，更將台南成功經驗輸出國際，打造台南將智慧城市服務輸出國際的成功案例。
研考會主委戴偉峻說明，智慧城鄉計畫是促進產業升級的重要推手，透過公私民協作機制，為地方注入創新資源與量能，同時，寶蘊林科2019年底在台南友愛市場設立人工智慧發展中心，強化與在地人才連結，也為台南創造AI技術應用與軟體人才更豐富的發展空間。
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