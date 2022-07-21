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嘉市中油煉製所附近連日深夜聞惡臭 居民：味道像消毒水

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市中油煉製研究所的附近居民，近來晚間聞到濃烈惡臭，形容像消毒水味或燒塑膠味。圖／翻攝臉書社團嘉義綠豆大小事
嘉義市中油煉製研究所的附近居民，近來晚間聞到濃烈惡臭，形容像消毒水味或燒塑膠味。圖／翻攝臉書社團嘉義綠豆大小事

嘉義中油煉製研究所的附近居民近來晚間聞到濃烈惡臭，形容像消毒水味或燒塑膠味，懷疑中油煙囪排出汙染源，也指向市府、民代反映無用；市府環保局表示，上周接獲陳情，到場未聞到異味，會每兩天夜間排班巡查，煉製所指出，向內部單位釐清中。

「整個社區都聞得到」，家住杭州四街的莊先生受訪表示，2個星期以來，晚間10點半、11點以後就會聞到濃厚的臭味，有的時候更9點就聞到，家裡靠近中油那側窗戶都緊閉，不想讓才讀國中的小孩每天吸廢氣。

莊先生形容，味道很像掃廁所的消毒水，倒在一個密閉空間，也有點像燒塑膠的味道；他曾經觀察，有味道的時候，中油煉製所內的煙囪疑似正在運作，燈都亮著，當味道逐漸散去，煙囪的燈也就只剩最上面的警示燈。

莊先生不滿，撥打市府1999專線，環保局人員到場表示沒聞到味道，已轉請民意代表協助，他昨晚也在嘉義在地臉書社團貼文，也有住附近網友表示有聞到「半夜都很臭」，也有人懷疑夏季吹南風，異味來源可能更遠。

環保局表示，本月15日接獲反映，人員前往現場並沒聞到，從類似消毒水味道的敘述，因中油煉製所是燃燒天然氣，較難確認是否一定來自中油，因目前夜間只有1組稽查人員，將依民眾反映的時間點，每兩天排夜間稽查、續追味道來源；經統計，1月至今燃燒或有不明異味，陳情案累計160件。

中油煉製所公關李昶弘說，有接獲相關陳情，正向內部單位釐清中。

中油 味道 嘉義

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