探訪古老神秘鄒族傳統家屋 逐鹿文創園區就能深度體驗

鄒族傳統家屋乃是鄒族完整的社會結構之最小單位 cono suizopu（家族），今天嘉義縣長翁章梁探訪園區內復刻版鄒族傳統家屋，對其家屋內的前後門進出的禁忌、篝火、室內葬習俗、獸皮等深奧文化，嘖嘖稱奇。

據文史學者指出，古時，不論家族人口多寡，一律同住於此類型的家屋，而且共有一個供奉小米女神之祭粟倉及獸骨架產生之生活禁忌。

像獸骨架，鄒語稱 hufu，昔時設置於前門左側，主要功能是將獵獲之獵物在此處理，並將獵物的頭顱、尾巴取下留存於獸骨架，而獸骨架隱藏更深遠的意義，就如同存放許多書本的書房概念，因為一個獸骨就如同一本書，蘊含記載著狩獵的每一細節。

一般人是很難接觸得到鄒族家屋！園區理事長莊莫俄指出，山上的鄒族傳統家屋量少，且平常人不可參訪的，但為讓更多人了解鄒族家屋傳統文化，特別於園區復刻建築鄒族家屋內的空間利用及器物擺設位置，經專業導覽讓更多人了解。