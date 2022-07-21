聽新聞
test
0:00 / 0:00
探訪古老神秘鄒族傳統家屋 逐鹿文創園區就能深度體驗
鄒族傳統家屋乃是鄒族完整的社會結構之最小單位 cono suizopu（家族），今天嘉義縣長翁章梁探訪園區內復刻版鄒族傳統家屋，對其家屋內的前後門進出的禁忌、篝火、室內葬習俗、獸皮等深奧文化，嘖嘖稱奇。
據文史學者指出，古時，不論家族人口多寡，一律同住於此類型的家屋，而且共有一個供奉小米女神之祭粟倉及獸骨架產生之生活禁忌。
像獸骨架，鄒語稱 hufu，昔時設置於前門左側，主要功能是將獵獲之獵物在此處理，並將獵物的頭顱、尾巴取下留存於獸骨架，而獸骨架隱藏更深遠的意義，就如同存放許多書本的書房概念，因為一個獸骨就如同一本書，蘊含記載著狩獵的每一細節。
一般人是很難接觸得到鄒族家屋！園區理事長莊莫俄指出，山上的鄒族傳統家屋量少，且平常人不可參訪的，但為讓更多人了解鄒族家屋傳統文化，特別於園區復刻建築鄒族家屋內的空間利用及器物擺設位置，經專業導覽讓更多人了解。
園區總經理鄭信得表示，透過傳統家屋的導覽解說，深入了解鄒族族群的民族文化及習性，鄒族逐鹿文創園區的最大特色在於文化知識及情境體驗的導入，而鄒族傳統家屋更是提供旅客一探鄒族神秘族群特色的絕佳場所。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言