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探訪古老神秘鄒族傳統家屋 逐鹿文創園區就能深度體驗

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
鄒族逐路文創園區內的復刻版鄒族傳統家屋，讓園區更添神秘感。記者呂慧瑜／攝影
鄒族逐路文創園區內的復刻版鄒族傳統家屋，讓園區更添神秘感。記者呂慧瑜／攝影

鄒族傳統家屋乃是鄒族完整的社會結構之最小單位 cono suizopu（家族），今天嘉義縣長翁章梁探訪園區內復刻版鄒族傳統家屋，對其家屋內的前後門進出的禁忌、篝火、室內葬習俗、獸皮等深奧文化，嘖嘖稱奇。

據文史學者指出，古時，不論家族人口多寡，一律同住於此類型的家屋，而且共有一個供奉小米女神之祭粟倉及獸骨架產生之生活禁忌。

像獸骨架，鄒語稱 hufu，昔時設置於前門左側，主要功能是將獵獲之獵物在此處理，並將獵物的頭顱、尾巴取下留存於獸骨架，而獸骨架隱藏更深遠的意義，就如同存放許多書本的書房概念，因為一個獸骨就如同一本書，蘊含記載著狩獵的每一細節。

一般人是很難接觸得到鄒族家屋！園區理事長莊莫俄指出，山上的鄒族傳統家屋量少，且平常人不可參訪的，但為讓更多人了解鄒族家屋傳統文化，特別於園區復刻建築鄒族家屋內的空間利用及器物擺設位置，經專業導覽讓更多人了解。

園區總經理鄭信得表示，透過傳統家屋的導覽解說，深入了解鄒族族群的民族文化及習性，鄒族逐鹿文創園區的最大特色在於文化知識及情境體驗的導入，而鄒族傳統家屋更是提供旅客一探鄒族神秘族群特色的絕佳場所。

園區內來了位六米巨大貴客台灣黑熊大公仔，嘉義縣長翁章梁（右）與園區理事長莊莫俄（中）及總經理鄭信得（左），趣味模仿台灣黑熊姿勢，將成為園區打卡熱點。記者呂慧瑜／攝影
園區內來了位六米巨大貴客台灣黑熊大公仔，嘉義縣長翁章梁（右）與園區理事長莊莫俄（中）及總經理鄭信得（左），趣味模仿台灣黑熊姿勢，將成為園區打卡熱點。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）在園區理事長莊莫俄（左）及總經理鄭信得（右）深度解說下，了解到鄒族傳統家屋的禁忌、篝火、室內葬習俗、獸皮等深奧文化。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）在園區理事長莊莫俄（左）及總經理鄭信得（右）深度解說下，了解到鄒族傳統家屋的禁忌、篝火、室內葬習俗、獸皮等深奧文化。記者呂慧瑜／攝影
獸骨架，鄒語稱 hufu，設置於家屋前門左側，主要功能是將獵獲之獵物在此處理。記者呂慧瑜／攝影
獸骨架，鄒語稱 hufu，設置於家屋前門左側，主要功能是將獵獲之獵物在此處理。記者呂慧瑜／攝影

鄒族 翁章梁 文創

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