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嘉義縣長今慰勉縣消潛水復訓 喊明年超勤津貼再加3千

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
布袋分隊長李冠群帶領10名教官及約82名學員，於中正大學3米室內游泳池進行，3天（19日至今）的潛水複訓及能力檢測。記者呂慧瑜／攝影
布袋分隊長李冠群帶領10名教官及約82名學員，於中正大學3米室內游泳池進行，3天（19日至今）的潛水複訓及能力檢測。記者呂慧瑜／攝影

明年再加3000元！嘉義縣長翁章梁今天到中正大學室內游泳池，慰勉消防局潛水復訓及能力檢測人員，喊出擬明年超勤津貼縣府再加3000元，提高至1萬7000元，盼縣議員全力支持，對於加津貼參訓消防人員熱烈期待。

今年潛水訓練教官團由布袋分隊長李冠群帶領10名教官，約82名學員，於中正大學3米室內游泳池進行，3天（19日至今）的潛水複訓及能力檢測，以提升嘉縣水域救援能力，朝更專業安全前進。

李冠群表示，複訓完將挑選20多位人員與10名教官，共同成立「專責潛水隊」，而潛水訓練一定會配教官做水面及水底的戒護，提升同仁在水下訓練的安全性。

縣府翁章梁特地到場慰問，他說，要救人就要練得比一般人更強，任何災難性或搶救性的都看得到消防人員，與縣府財稅單位討論後，明年的超勤津貼決定提升到1萬7000元，盼縣議員支持。

據了解，嘉義縣警、消超勤加班費由中央政府補助每月1萬2000元， 目前縣政府已編列加2000元，為1萬4000元；縣警局今年1至6月，超勤加班費可報到1萬7000元；而縣消防局則是以防疫專案加班費從5至8月可報到1萬7000元。

縣義消大隊總幹事呂文正表示，近日全台發生多起溺水事件，呼籲當發現有人落水的時候，絕對不是第一時間下水，僅記「救溺五步」的口訣「叫叫伸拋划」，並注意「防溺十招」，可減少消防人員出勤，也是對消防人員最好的支持。

嘉縣消防局長呂清海表示，水域救援朝潛水人員專責化、裝備專業化、訓練經常化、派遣標準化為目標邁進，透過更精進的訓練、更精良的裝備及更完善的制度，將潛水救援提升到更高的層次，也提供同仁自身及縣民最高規格的保護。

嘉義縣長翁章梁（右3）及縣義消大隊總幹事呂文正（右4）等人，今慰勉縣消防局潛水復訓。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁（右3）及縣義消大隊總幹事呂文正（右4）等人，今慰勉縣消防局潛水復訓。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁（前右4）慰勉消防局潛水復訓，趣味擺出正流行的JOJO立潮流姿勢。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁（前右4）慰勉消防局潛水復訓，趣味擺出正流行的JOJO立潮流姿勢。記者呂慧瑜／攝影

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