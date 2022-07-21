台南績優里鄰長服務一甲子 黃偉哲：謝謝你們

台南市府今天舉行111年特優里長、績優民政人員及資深里鄰長表揚大會，表揚144位績優里鄰長等，甚至服務一甲子，台南市長黃偉哲說，這兩三年的防疫，鄰長、里長都相當辛苦，也感謝績優民政人員在紓困及防疫上都非常的盡心，「謝謝你們」。

今年表揚大會共表揚特優里長61名、績優民政人員65名、服務滿40年資深里長1名、服務滿20年資深里長1名、服務滿60年資深鄰長5名，及服務滿50年資深鄰長11名，共有144位接受表揚。另有服務滿30、40年以上的資深鄰長共81名，也請公所代為轉頒市府獎狀，表達對他們的敬意。

其中，七股區溪南里里長黃榮輝，是台南市第一位服務逾40年的里長，已連任里長11屆，推動里內公共事務及各項建設經費不遺餘力，關心里民的生活，接受表揚。

民政局指出，這次最資深且最年長的鄰長，為大內區大內里第2鄰鄰長康江城，白河區關嶺里第2鄰鄰長吳文鎮、後壁區侯伯里第2鄰鄰長廖朝立、玉井區三和里第2鄰鄰長陳明精、南區省躬里第1鄰鄰長蘇荖共5位，皆服務里民超過一甲子。

黃偉哲說，立法院今年已通過，將里長事務補助費從每月4萬5000元調整至5萬元，但對於里長的實際上的付出和投入，還是只能表達高度的謝意跟敬意；鄰長更屬義務性榮譽職務，肩負的工作絕不只是發選舉通知單，而是在政府服務上扮演重要角色，尤其在這兩三年的防疫工作，里長、鄰長都非常辛苦。