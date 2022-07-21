快訊

蓮池潭風帆翻覆釀2死…專家反覆看影片 落水關鍵原因曝

影／台中餐廳驚傳爆炸聲後竄濃煙 店家急疏散顧客

小確幸？傳foodpanda訂餐「突取消平台費」 官方回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南績優里鄰長服務一甲子 黃偉哲：謝謝你們

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
七股區溪南里里長黃榮輝，是台南市第一位服務逾40年的里長，已連任里長11屆，推動里內公共事務及各項建設經費不遺餘力。記者邵心杰／翻攝
七股區溪南里里長黃榮輝，是台南市第一位服務逾40年的里長，已連任里長11屆，推動里內公共事務及各項建設經費不遺餘力。記者邵心杰／翻攝

台南市府今天舉行111年特優里長、績優民政人員及資深里鄰長表揚大會，表揚144位績優里鄰長等，甚至服務一甲子，台南市長黃偉哲說，這兩三年的防疫，鄰長、里長都相當辛苦，也感謝績優民政人員在紓困及防疫上都非常的盡心，「謝謝你們」。

今年表揚大會共表揚特優里長61名、績優民政人員65名、服務滿40年資深里長1名、服務滿20年資深里長1名、服務滿60年資深鄰長5名，及服務滿50年資深鄰長11名，共有144位接受表揚。另有服務滿30、40年以上的資深鄰長共81名，也請公所代為轉頒市府獎狀，表達對他們的敬意。

其中，七股區溪南里里長黃榮輝，是台南市第一位服務逾40年的里長，已連任里長11屆，推動里內公共事務及各項建設經費不遺餘力，關心里民的生活，接受表揚。

民政局指出，這次最資深且最年長的鄰長，為大內區大內里第2鄰鄰長康江城，白河區關嶺里第2鄰鄰長吳文鎮、後壁區侯伯里第2鄰鄰長廖朝立、玉井區三和里第2鄰鄰長陳明精、南區省躬里第1鄰鄰長蘇荖共5位，皆服務里民超過一甲子。

黃偉哲說，立法院今年已通過，將里長事務補助費從每月4萬5000元調整至5萬元，但對於里長的實際上的付出和投入，還是只能表達高度的謝意跟敬意；鄰長更屬義務性榮譽職務，肩負的工作絕不只是發選舉通知單，而是在政府服務上扮演重要角色，尤其在這兩三年的防疫工作，里長、鄰長都非常辛苦。

黃偉哲也說，許多里長是從年輕做到老，今日表揚大會，最資深的鄰長做60年，最資深的里長做40年，都是非常不簡單的事情，也希望里長雖然退休，還是可以繼續為市民朋友服務。

台南市府今天舉行111年特優里長、績優民政人員及資深里鄰長表揚大會，表揚144位績優里鄰長等。記者邵心杰／翻攝
台南市府今天舉行111年特優里長、績優民政人員及資深里鄰長表揚大會，表揚144位績優里鄰長等。記者邵心杰／翻攝

延伸閱讀

拚議員全壘打！民進黨南市議員選戰輔選中心成軍

福龍寶塔案許忠信控黃偉哲違法 市府回應誤解法令

南市集愛中秋庇護禮 揪各界愛心拚業績破千萬

謝龍介支持度沒名嘴預估的多？學者：奇葩選戰打法「怪怪的」

相關新聞

嘉市中油煉製所附近連日深夜聞惡臭 居民:像消毒水

嘉義市中油煉製研究所的附近居民近來晚間聞到濃烈惡臭，形容像消毒水味或燒塑膠味，懷疑中油煙囪排出汙染源，也指向市府、民代反...

探訪古老神秘鄒族傳統家屋 逐鹿文創園區就能深度體驗

鄒族傳統家屋乃是鄒族完整的社會結構之最小單位 cono suizopu（家族），今天嘉義縣長翁章梁探訪園區內復刻版鄒族傳...

嘉義縣長今慰勉縣消潛水復訓 喊明年超勤津貼再加3千

明年再加3000元！嘉義縣長翁章梁今天到中正大學室內游泳池，慰勉消防局潛水復訓及能力檢測人員，喊出擬明年超勤津貼縣府再加...

台南績優里鄰長服務一甲子 黃偉哲：謝謝你們

台南市府今天舉行111年特優里長、績優民政人員及資深里鄰長表揚大會，表揚144位績優里鄰長等，甚至服務一甲子，台南市長黃...

台南藏金閣本周末拍賣送很多 水果網套換洗衣精

台南市環保局藏金閣23日拍賣活動，除了有家具、單車等精選物件競標，還推出「回收兌換好物」活動，持30個水果網套即可兌換1...

做16歲祈福保平安 台南安平妙壽宮製作五行香符

台南市安平區妙壽宮配合安平開台天后宮於7月31日做16歲活動，今天舉辦「五行香符取材科儀」，燒製陶製安平壺香符，要贈送參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。