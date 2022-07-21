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做16歲祈福保平安 台南安平妙壽宮製作五行香符

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平陶坊老師宋建誠製作，將香灰、蚵灰等五行元素融入陶土，製成陶製香符。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平陶坊老師宋建誠製作，將香灰、蚵灰等五行元素融入陶土，製成陶製香符。記者鄭惠仁／攝影

台南市安平區妙壽宮配合安平開台天后宮於7月31日做16歲活動，今天舉辦「五行香符取材科儀」，燒製陶製安平壺香符，要贈送參加活動的學生。內容物包含陶土、香灰、蚵灰、鹽、水等五行元素，成為最不一樣的香符。

市定古蹟妙壽宮主祀保生大帝，在安平地區是唯一為市定古蹟的廟宇，外觀呈現W型的山牆，是廟宇建築美感的極致表現，廟內除了有薪傳獎大師潘岳雄繪製的門神，還有全台唯一的蝙蝠柱，以及155年歷史的王船金萬號。

主任委員歐財榮說，配合安平開台天后宮於農曆7月3日舉辦做16歲活動，該廟也製作五行香符，贈送給參加活動的學生，並讓學生彩繪香符及過爐成為最具特色的平安符，可放在身上、書包、車內保平安。

五行香符由安平陶坊老師宋建誠製作，將香灰、蚵灰、鹽等五行元素融入陶土，製成陶製香符。今天上午舉行「五行香符取材科儀」，向保生大帝上香參拜後，取金爐的香灰，然後混入陶土燒製做成五行香符。歐財榮說，香符形狀為安平出土最多的安平壼，壼與福同音，兼具祈福、保平安、美觀等功能。

台南市安平區妙壽宮配合安平開台天后宮做16歲活動，製作陶製安平壺香符。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平區妙壽宮配合安平開台天后宮做16歲活動，製作陶製安平壺香符。記者鄭惠仁／攝影

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