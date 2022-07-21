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南市集愛中秋庇護禮 揪各界愛心拚業績破千萬

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市集愛中秋庇護禮開跑，揪各界愛心拚業績破千萬元。圖／台南市政府提供
南市集愛中秋庇護禮開跑，揪各界愛心拚業績破千萬元。圖／台南市政府提供

為弱勢庇護工場尋商機，台南市政府勞工局今在新營民治市政中心舉辦「集愛中秋庇護禮 希望家園最給力」庇護工場中秋行銷記者會，希望匯集社會愛心，期許今年業績能破千萬。

台南市長黃偉哲由勞工局長王鑫基等人陪同出席，會場邀南市五大總工會及亞洲航空公司、璨揚企業、鉅慶實業、大台南天然氣、台南市勞工志願服務協會、油漆業職業工會、泥水業職業工會、蘆葦啟智中心來共襄盛舉。

記者會一開場即介紹一款「集愛中秋」為命名的中秋禮盒，是結合展翼烘焙庇護工製作的月餅，由創義庇護工場設計印刷，禮盒包裝特別印製，由台南知名作家王美霞老師為憨兒製作撰寫台語詩句，王美霞也出席親自吟念詩句，現場增添濃濃愛與祝福。

黃偉哲強調，台南是個有愛城市，大家一定要努力行銷，讓今年業績可突破去年的900萬，達到千萬元大關。他也提醒大家，向各團體購買產品，都有開發票，可以拿去參加購物節兌獎。

王鑫基說，台南市目前共有六家庇護工場，每一家伴手禮各有特色，訂購洽詢電話(06)2991111轉8459、6687，或可逕上勞工局網站查詢各家庇護工場產品資訊(https://web.tainan.gov.tw/labor/cp.aspx?n=520&s=11278)。

本巿庇護工場及連絡方式如下:

1.社團法人台南市心智障礙關顧協會附設展翼烘焙坊

地址：台南市永康區富強路二段301號

訂購電話：06-2334430

2.創義印務設計庇護工場

地址：台南市南區大同路二段108號

電話：06-2150218

3.蓮心園庇護農藝工場

地址：台南市白河區廣蓮里埤斗子8之12號

電話：06-6876008

4.吉茂專業庇護工場

地址：台南市東區崇明路500號

電話：06-2901348

5.喜憨兒台南庇護工場

地址：台南市南區新義南路2號1樓

電話：06-2642527

6.菩提澄園庇護工場

地址:台南巿麻豆區民權路26之1號1樓

電話:06-5712342

南市集愛中秋庇護禮開跑，揪各界愛心拚業績破千萬元。圖／台南市政府提供
南市集愛中秋庇護禮開跑，揪各界愛心拚業績破千萬元。圖／台南市政府提供

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