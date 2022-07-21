台南精華區透天厝法拍底價376萬 預約看屋逾百組

行政執行署台南分署公告於8月2日拍賣一棟台南市中西區友愛街透天厝，底價新台幣376萬元，今天安排執行人員帶有興趣民眾了解屋況，吸引逾百組預約，上午9時開始看屋。

行政執行署台南分署公告指出，拍賣物件為屋齡約60年的2層樓透天厝，3層是增建，1樓及2樓面積各為31.01平方公尺，基地共有2筆地號土地，面積分別為28.3平方公尺及6.81平方公尺，合計面積為35.11平方公尺。因原屋主已死亡，由財政部國有財產署台南分署擔任遺產管理人，現況為空屋。

台南分署在7月12日公告拍賣資訊，並宣布今天安排執行人員帶領有興趣投標的民眾進入屋內，實際了解房屋現況，許多民眾看過拍賣資訊後，認為房屋在市區精華地段，拍賣底價也不算高，雖是位於巷弄內的老屋，仍引發不少討論。

台南分署人員指出，截至昨天下午為止已有超過100組民眾預約看屋，以往法拍屋帶看平均約10多組，這次增加好幾倍，因此原定今天上午10時開始的看屋行程提早1個小時。

台南分署指出，此拍賣物件訂於8月2日下午3時在分署2樓拍賣室，以通訊投標方式第1次公告拍賣，應買人可以親至台南分署索取或至台南分署網站下載投標相關文件，填具後連同保證金以雙掛號方式，於開標日前一日寄達台南中正路郵局76號信箱。