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這鄉有禮！200個Led警示燈 長者免費申請裝電動車

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣莿桐鄉公所今天起開放65歲以上、騎電動車的長者，免費申請2入一組的Led警示燈。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉公所今天起開放65歲以上、騎電動車的長者，免費申請2入一組的Led警示燈。記者陳苡葳／攝影

雲林莿桐鄉有台一線、台一丁線等重要交通要道，車輛往來頻繁，鄉間小道密布，尤其65歲以上長者逾5千人，多以電動車代步，但車體未必有裝警示燈，鄉公所今起開放200個警示燈供設籍莿桐鄉且有相關車輛者免費申請2個，減少長者交通風險。

莿桐鄉65歲以上長者約占總人口數20.37%，依據國際定義已是「超高齡鄉鎮」，電動車成為長者日常必備代步工具。

莿桐鄉長林靖焜說，長者交通安全觀念仍未普及，常因代步車車身過低，或車輛夜間警示功能不足，不慎與汽車等其他車輛發生碰撞，據統計，去年長者發生車禍有76件，今年至今有29件、其中1件死亡。

為減少民眾傷亡，落實高齡友善環境，公所採購具夜間警示功能的電動代步車LED警示燈，免費提供有需要的長者索取，林靖焜說，燈具應安裝在車輛前後或左右，增加車輛能見度。

林靖焜說，每輛電動代步車可索取2入一組的LED警示燈，攜帶身分證或戶口名簿，或代領人持身分證，即可至公所社會課領取，索完為止，後續視經費陸續採購，將再分階段開放申請。

斗六警分局提醒，家中長者騎機車、腳踏車及電動車等，均應依規定戴安全帽、遵守交通規則，且車輛應加裝燈光或反光物品，夜間出門穿著亮色衣服，提醒其他用路人注意，另行經路口時應減速慢行，確認無來車後再通行。

身分證 腳踏車

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