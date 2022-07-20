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疫情鬧血荒 義消取消旅遊經費轉辦捐血助人

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
疫情鬧血荒，台南學甲義消省旅遊經費轉資助辦捐血活動。圖 ／學甲消防隊提供
疫情鬧血荒，台南學甲義消省旅遊經費轉資助辦捐血活動。圖 ／學甲消防隊提供

疫情迄今各捐血站頻鬧血荒，台南市消防局第三救災救護大隊今在學甲辦捐血活動，參與義消除將旅遊經費取消，更轉資助捐血，地方傳為美談。

包括學甲分隊、學甲義消分隊、顧問團今在學甲慈濟宮舉辦捐血活動，除捲起衣袖捐熱血，也在附近號召，不少鄉親也來響應。

第三大隊大隊長陳博文率犧牲休假，也到場捐血，學甲慈濟宮、學甲農會、田鼎貿易、學甲義消婦宣分隊也提供關廟麵、禮券、存錢筒等捐血紀念品，學甲婦宣分隊也在現場設置「爆竹煙火」、「住警器裝設推廣」、「用火用電安全」、「夏日戲水防溺宣導」等防災、救護宣導，並招募義消及婦宣加入。

值得一提的是，因疫情考量，學甲義消旅遊也取消，更決定將旅遊經費轉資助舉辦捐血活動，學甲義消分隊分隊長莊峯杰說，大家都歡喜甘願，這樣能幫助更多人，更有意義。

疫情鬧血荒，台南學甲義消省旅遊經費轉資助辦捐血活動。圖 ／學甲消防隊提供
疫情鬧血荒，台南學甲義消省旅遊經費轉資助辦捐血活動。圖 ／學甲消防隊提供

捐血 疫情 慈濟

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