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台61線曾文溪大橋獲行政院核定 最美景觀大橋近了！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台61線西濱快速公路曾文溪橋已獲行政院核定，圖為預定跨越曾文溪口出海口現況。記者謝進盛／攝影
台61線西濱快速公路曾文溪橋已獲行政院核定，圖為預定跨越曾文溪口出海口現況。記者謝進盛／攝影

台南市政府向中央爭取新建曾文溪大橋，已獲核准，預計2026年完工後，可讓61線直通台江大道，便於快速連結國道8號、台86線快速道路，完成大台南地區的四橫三縱高、快速道路路網最後一塊拼圖。

市府表示，曾文溪大橋建設經費66.36億元，國家發展委員會於2020年1月29日通過建設計畫，並編列預算，計畫自台61線七股區十份交流道跨曾文溪銜接台江大道，長度約3.4公里，全案預計2026年完工。

為了配合西濱快速公路曾文溪橋建設，包含市區最重要的台江大道也已開闢到曾文溪南岸堤防，以便銜接；另市府協助包含都市計畫變更、用地取得及相關地方協調事務，都市計畫個案變更預計今年8月底發布實施，加速建設推動。

市長黃偉哲考量安全及曾文溪口開闊的地景及自然風光，爭取橋梁結構防海風鹽害潮水侵襲並在景觀效果採橋型、塗裝或光雕等方式展現，適時帶入地方意見及生態文化特色，讓市民可以停下來佇足觀賞河川之美，及台江國家公園的壯闊，成為兼具交通安全及觀光功能的景觀大橋。

七股區三股里長黃仙立表示，目前台61線南下旅客要前往台南市區，需下十份交流道後，經市173線再轉上國姓大橋後才能到達，等於繞了一大彎。地方企盼曾文溪大橋早日完工通車，不僅地方民眾到台南市區不必擠假日車流很多的國姓大橋，外地民眾也可直接到達台南市安南、安平及中西等區，除節省時間，也會帶動台南的繁榮發展。

重機車友魏嘉良認為，台61線貫穿中北部各縣市，相當適合作為重機旅遊路線，不過到了台南境內，就無法再順利南下，必須繞行市173線再轉上國姓大橋，大大妨害了行車順暢度，相當可惜，完工後就方便多了。

台61線西濱快速公路曾文溪橋工程招標三度流標，地方憂心波及通車時程，圖為預定跨越曾文溪口出海口現況。記者謝進盛／攝影

曾文 台南 台江

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