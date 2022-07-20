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嘉縣吳勝良、劉薰璟 獲全國救護志工楷模菁英獎
嘉義縣消防局東石救護義消分隊分隊長吳勝良、民雄救護義消分隊助理幹事劉薰璟，經全國競爭激烈評比，獲選全國救護志工菁英獎，局長呂清海上午率主管貼紅紙祝賀。
吳勝良擔任救護義消大隊東石分隊分隊長，加入救護義消10年，白天經營早餐店，遇救護任務馬上變身救護員，他常以「如果我不在家，就是在消防隊，如果我不在消防隊，就是在往消防隊的路上」這句話，述說緊急救護工作，傑出表現獲選消防署「全國救護志工楷模」， 他有5件特殊急救成功的救護案件。
劉薰璟擔任義消大隊民雄分隊助理幹事，為精進救護技能，經常參加消防局舉辦救護技術比賽，獲得佳績，2019參加消防署緊急救護四格漫畫創意徵選活動個人組第5名，在這次評選中獲選消防署「全國救護志工菁英獎」。
消防局長呂清海說，緊急救護工作在嘉縣勤務量持續增加，救護義消救護勤務幫很大的忙，分擔消防隊員救護工作壓力，希望民眾體恤消防人員辛勞，珍惜救護資源。
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