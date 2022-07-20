台61線西濱曾文溪大橋 中央核定115年完工

台61線西濱快速公路進入台南境內，需下十份交流道，繞行市173線再轉國姓大橋才能繼續南行。南市府爭取新建曾文溪大橋已獲中央核准，將投入建設66.36億元，預計115年完工。

對於地方上企盼這項重大建設，台南市七股區三股里長黃仙立表示，台61線南下旅客要前往台南市區，需下十份交流道後，經市173線再轉上國姓大橋後才能到達，等於繞了一大彎。曾文溪大橋完工通車，不僅市區不必擠假日車流很多的國姓大橋，外地遊客也可直接到安南、安平及中西區，節省時間並帶動地方繁榮發展。

另外，台61線貫穿中北部各縣市，適合重機旅遊路線。不過，抵台南境內就無法再順利南下，得繞行市173線再轉上國姓大橋，重機車友認為有礙行車順暢。

台南市政府工務局今天新聞稿表示，曾文溪大橋投入經費新台幣66.36億元，行政院國家發展委員會早於民國109年1月29日通過計畫，編列開闢新建預算，計畫自台61線的十份交流道跨曾文溪銜接台江大道，長度約3.4公里，全案預計115年完工。

完工後可讓台61線直通台江大道，便於快速連結國道8號、台86線快速道路，完成大台南地區「四橫三縱」高、快速道路路網最後一塊拼圖。

配合西濱快速公路曾文溪橋建設，包含市區最重要的台江大道(2-7-60M道路)也已開闢到曾文溪南岸堤防以便銜接。工務局表示，已協助包含都市計畫變更、用地取得，都市計畫個案變更預計8月底發布。

另外，考量安全及曾文溪口開闊地景及自然風光，市府爭取橋樑結構防海風鹽害潮水侵襲，景觀效果採橋型、塗裝或光雕等方式展現地方生態文化特色，以及台江國家公園壯闊，成為兼具交通安全及觀光功能景觀大橋。