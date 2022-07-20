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影／嘉義縣首座身心障礙者服務中心 今揭幕

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣首座多功能身心障礙者服務中心落腳朴子市，縣長翁章梁上午帶來賓揭幕啟用。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座多功能身心障礙者服務中心落腳朴子市，縣長翁章梁上午帶來賓揭幕啟用。記者魯永明／攝影

嘉義縣首座多功能身心障礙者服務中心落腳朴子市，縣長翁章梁上午帶來賓揭幕啟用，與多名身心障礙青年開心在頂樓空中水耕農場，採摘水耕蔬菜，在一樓手揉阿里山紅茶，場面溫馨熱鬧。

翁章梁與朴子市長吳品叡、天主教中華聖母基金會董事長陳美惠修女、縣議員姜梅紅、李國勝及黃嫈珺及捐助團體代表等，共同為「樸仔多功能身心障礙者服務中心」揭幕。

透天厝服務中心共4層樓，1樓森嶼日間服務中心、2樓樸仔島作社區日間作業設施、3樓資源中心及頂樓水耕農場，提昇身心障礙者與社區生活互連互助，促進自立生活、身體保護、性別意識及行為輔導等，提昇身心障礙者生活品質，減輕家庭照顧者壓力。

水耕農場與嘉縣「水菁農園溫室水耕蔬菜」合作，透過離地種植技術，減少彎腰，降低身心障礙者不便，創造友善工作環境，藉植物輔療，穩定身心障礙者情緒。水耕農場販售收入轉做身心障礙者業回饋金，將蔬菜分送給有需求弱勢家庭，將愛分享更多人。

嘉縣身心障礙者3萬7892人，佔全縣人口7.7％，全國第3高，朴子身心障礙人口3173人，是海區鄉鎮最多，沿海無身心障礙者社區式服務，為照顧身心障礙朋友，縣府選擇交通便利朴子生活圈承租有電梯透天厝，委託聖母基金會經營，縣府補助及基金會募款共近千萬元。

翁章梁說，透過各式手作，協助身心障礙朋友走出家門、走入社區，開展自立多彩生命。陳美惠說，「沒有人是一座孤島」，是樸仔多功能身障服務中心成立初衷，結合在地廠商、服務資源，成就友善場域。多功能身心障礙者服務中心地點朴子市山通路106號（侯守恩診所隔壁)，有需求民眾，可洽（05）3701610。

嘉義縣首座多功能身心障礙者服務中心落腳朴子市，縣長翁章梁上午帶來賓揭幕啟用，與多名身心障礙青年手揉阿里山紅茶。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座多功能身心障礙者服務中心落腳朴子市，縣長翁章梁上午帶來賓揭幕啟用，與多名身心障礙青年手揉阿里山紅茶。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座多功能身心障礙者服務中心落腳朴子市，縣長翁章梁上午帶來賓揭幕啟用。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座多功能身心障礙者服務中心落腳朴子市，縣長翁章梁上午帶來賓揭幕啟用。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座多功能身心障礙者服務中心落腳朴子市，縣長翁章梁上午帶來賓揭幕啟用，與多名身心障礙青年開心在頂樓空中水耕農場，採摘水耕蔬菜。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座多功能身心障礙者服務中心落腳朴子市，縣長翁章梁上午帶來賓揭幕啟用，與多名身心障礙青年開心在頂樓空中水耕農場，採摘水耕蔬菜。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座多功能身心障礙者服務中心落腳朴子市，縣長翁章梁上午帶來賓揭幕啟用。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座多功能身心障礙者服務中心落腳朴子市，縣長翁章梁上午帶來賓揭幕啟用。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座多功能身心障礙者服務中心落腳朴子市，縣長翁章梁上午帶來賓揭幕啟用，與多名身心障礙青年手揉阿里山紅茶。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座多功能身心障礙者服務中心落腳朴子市，縣長翁章梁上午帶來賓揭幕啟用，與多名身心障礙青年手揉阿里山紅茶。記者魯永明／攝影

朴子 透天厝 翁章梁

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