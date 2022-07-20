她連辦十年公益演唱會 疫後復辦明起3張發票免費換門票

雲林縣温馨關懷協會首度主辦公益演唱會慶祝父親節，8月6日晚上7點在雲林科技大學大禮堂登場，邀請知名歌手王瑞瑜、施孝榮、李明德、涂佩岑、戴梅君、陳隨意、唐儷及蔡佩芙等人，高唱經典民歌與台語歌，明天起開放免費索票，憑3張7、8月發票可換1張，每人最多換2張，索完為止。

雲林縣議員、温馨關懷協會理事長賴淑娞，12年前開始與先生，前立法委員、現任中華民國全國商業總會理事長許舒博，以公益之名舉辦演藝活動，不過疫情爆發後，不得不停辦2年，今年考量防疫已適合復辦大型活動，睽違多時再度盛大舉辦。

賴淑娞表示，今年公益演唱會主題「慶祝父親節公益演唱會～致敬偉大的父親」，訂在父親節前夕登場，希望觀眾帶爸爸一同進場聽歌，用旋律感恩父親辛勞，聊表謝意與孝心。

許舒博透露，每個家庭的父親，都像「捍衛戰士」一樣，守護著全家人的堡壘，海報設計以此為意象，並添加「家」的元素，藉此向廣大的父親們致敬。

賴淑娞說，公益演唱會過去多以個人名義，集結好友出錢出力舉辦，今年再獲各界支持，由雲林縣博愛温馨關懷協會率隊舉辦，雲林縣救國團協辦，明天起至賴淑娞服務處（斗六市文生路8-1號），或雲林縣救國團辦公室（斗六市斗六五路23號）均可索票。