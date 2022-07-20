嘉市辦世界街舞大賽 國手羅國銓出戰菲選手

霹靂舞將首度登上2024巴黎奧運，嘉義市政府再辦「2022世界街舞大賽」推廣，30、31日在文化局音樂廳較勁，現世界排名14的築夢者舞團羅國銓，於其中街舞爭霸戰會對上菲律賓選手LYVM GABRIEL；羅國銓說，日前赴西班牙參加國際積分賽，意外確診落敗，容易喘，努力培養肺活量。

市府表示，此次世界街舞大賽每場為12回合，長約1個半小時，比一般賽制長了許多，對選手體力一大考驗，比毅力、堅持下去，其中一方連贏7回合才提早獲勝。

出生嘉義的羅國銓在國際街舞積分高居第14、更高居亞洲選手第一，他農曆年後進入高雄左營區國家運動訓練中心持續訓練，不斷參加國內外積分賽事，他說，日前到西班牙參加國際積分賽，卻於8搶4之際，一上場坐在地板上無力、身體軟趴趴使不出力量，不幸落敗，比賽完昏睡後快篩才發現確診。

羅國銓也說，返台後一度常咳嗽，訓練時做兩套動作就容易喘，防護員趨前關心「還有呼吸嗎？」現正積極養肺活量，備戰30日的賽事。

築夢者積極讓街舞向下扎根，築夢者說，目前嘉市幾乎全部國中、高中都有街舞或熱舞社團，還有社區平均超過80歲的阿公、阿嬤，組「嘻哈爺奶」，也會在30和31日有表演。

今賽事記者會由築夢者演出，副市長陳淑慧一起和羅國銓尬舞，市府文化局表示，將有「全國排舞大賽」、「街舞大賽」、「街舞爭霸」3大項比賽，其中排舞已14人報名、街舞大賽報名117人。