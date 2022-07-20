惜食愛食！台南15萬人次受益 惜食平台將再增3處

台南市積極推動「惜食愛食」，目前已成立16處惜食平台，捐贈食材已超過29噸，約15萬人次受益，市長黃偉哲今天到西區東菜市，訪視惜食平台運作情形。另為提升市場買氣，市府也辦理「傳統市場半價銅板購」促銷活動，鼓勵大家踴躍消費，活絡市場經濟。

黃偉哲在訪視時感謝東菜市自治會及市場攤商踴躍響應公益，捐贈食材，避免浪費，讓社福團體取用愛心食材，一方面物盡其用，再者減輕社福團體財務壓力，以及減少廚餘，進而降低環保局後續處理的負擔，共同打造東菜市成為兼具環保與在地特色的人氣市場。

他說，愛心惜食平台是透過社會局、市場處與公有零售市場合作，鼓勵市場攤商將進貨量過多、或賣相不佳，但仍可食用的食材捐出，由社會局媒合菜市場及服務據點，提供食材給社福團體共餐使用。

社會局長陳榮枝表示，市府在2019年7月於東菜市設立第一處愛心惜食平台，截至6月止，全市已設立16處惜食平台，累計捐贈食材29餘噸，受益約15萬人次。

今年預計再新增3處惜食平台據點，包括7月新增仁德公有市場、北區和緯黃昏市場，8月新增東區虎尾寮市場，未來社會局將持續規畫設置惜食平台，擴大續食成果。