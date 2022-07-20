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影／搶先聽台南建域400周年主題曲 謝銘祐與大支尬歌

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲上午在400周年主視覺發表中，贈送十字繡給荷蘭辦事處代表譚敬南。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲上午在400周年主視覺發表中，贈送十字繡給荷蘭辦事處代表譚敬南。記者修瑞瑩／攝影

台南2024年將紀念建城400周年，市長黃偉哲今天與荷蘭辦事處代表譚敬南，在400年前荷蘭人留下的安平古堡前，發表400周年紀念創作歌曲及主視覺標誌，承接過往、展望未來。

台南市政府為了400周年，除有考古調查、古蹟整建，還將舉辦400周年博覽會等系列活動，今天的發表會也是暖身行動。

黃偉哲致詞時指出，「上一個400年，台南參與見證了台灣的崛起； 下一個400年，台南將帶領台灣自信前行邁向國際」，除展現台南的自信與驕傲，也期盼如400年紀念活動標語「一起台南・世界交陪」，歡迎世界一 起感受台南的創新、美感與魅力，讓台南與世界交陪（Kau-puê）。

譚敬南則表示，站在安平古堡前，讓他有深刻感受，回顧歷史荷蘭在台留下許多足跡，例如知名的「安平追想曲」歌曲，直到現在，台南市總圖書館等建築物也都是荷蘭設計師設計的。

文化局表示，主題音樂部分由台南金曲獎歌王「小黑」謝銘祐及也是台南人的饒舌教主「大支」兩位重量級音樂人，共同譜寫台南400主題曲〈 慢慢變台南〉將台南牛肉湯、虱目魚粥、碗粿、百年青草茶等在地美食，及市井小民生活街景寫入歌詞，搭上懷舊風味十足的編曲和大支輕快的快嘴 饒舌，以音樂呈現出道地台南風味與豐厚人情味，令人忍不住想多聽幾遍。

台南400視覺系統則邀請台南出身的設計大師李明道Akibo操刀設計，取材西拉雅族十字繡、熱蘭遮城、歷史建築、人文景觀、自然生態，從歷史元素與在地特色中，發想出全新屬於台南的氣味，同時製作了一系列的帽子、鞋子、圍裙、口罩及椅子等商品。

台南市政府上午在安平古堡舉辦400周年主視覺發表。記者修瑞瑩／攝影
台南市政府上午在安平古堡舉辦400周年主視覺發表。記者修瑞瑩／攝影
台南市政府上午在安平古堡舉辦400周年主視覺發表。記者修瑞瑩／攝影
台南市政府上午在安平古堡舉辦400周年主視覺發表。記者修瑞瑩／攝影
台南市政府上午在安平古堡舉辦400周年主視覺發表。圖／市府提供
台南市政府上午在安平古堡舉辦400周年主視覺發表。圖／市府提供
台南市政府上午在安平古堡舉辦400周年主視覺發表。記者修瑞瑩／攝影
台南市政府上午在安平古堡舉辦400周年主視覺發表。記者修瑞瑩／攝影

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