台南北外環二、三期破壞景觀、損居民？ 自救會抗議

台南市反北外環南移自救會指控北外環快速道路第二、四期工程，悄悄變更路線，捨近求遠，去直取彎，經永康六甲頂、中華路，除衝擊交通也將影響沿路商家生計，今天到市府抗議並遞交陳情書，要求此路段走堤防內，將傷害減至最少。

工務局表示，並非臨時變更路線，透過北外環高架道路可有效解決現有中華路地方性車流與通過性車流混合造成的壅塞問題。

前市議員吳清遊今天上午帶領反北外環南移自救會成員近百人到市府永華中心抗議，吳清遊等人指北外環快速道路第二、四期工程的去直取彎，從鹽水溪北岸取彎至南岸並進入永康六甲頂內，再從六甲頂進入永康中華路，然後通到北區的中華北路再轉入鹽水溪內再往西走，是捨近求遠。

吳清遊說，此路段原規畫是，從府安路堤頂道路向西到永康太平橋再延伸直行，與中華北路平行，以四草大橋作為終點，結果市府變更從府安路堤頂道路轉彎到六甲頂市區，再延伸到永康中華路，也大幅增加工程費，是浪費國庫。

他指此設計欠缺專業，藐視民意，破壞原台南市區中華路環線景觀，並損及沿線居民、店家的身命財產安全。建議將第四期路線回歸可落墩的鹽水溪北堤岸，並廢棄太平橋東側不必要的脊背橋工程。

台南市工務局表示，「台南都會區北外環快速道路工程」，分四期工程，全線預計於2027年底完工通車，屆時從南科至安平的行車時間將從40分鐘縮減為15分鐘，快速便捷。

其中，第四期工程西起台17線大港觀海橋，東至台19線溪頂寮大橋，目前正進行細部設計。

工務局表示，台南都會區北外環道路路線於民國96年定案，採「沿鹽水溪南、北兩側配對路線方案」，因鹽水溪北岸溪頂寮大橋東側路段 (府安路三段)為都市計畫住宅區，路寬較南岸中華路窄小，若採北側路線將有大量住宅房屋面臨拆遷，為降低對居民住屋的影響，及北外環快速道路與市中心的鏈結性及效益，因此北外環快速道路路線，規畫溪頂寮大橋東側由鹽水溪北岸路線轉至南岸，完全不影響快速道路的交通行進。

相關都市計畫變更程序於2016年12月 (台南市主要計畫)及2017年1月 (高速公路永康交流道附近特定區計畫)規定，經內政部核定並發布實施，並非是臨時變更改換路線。