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台南歸仁釋迦節將登場 消費滿千元送文創提袋

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
民眾參加歸仁釋迦節活動，買釋迦消費滿1千元可獲得紀念文創提袋一個，還有相關優惠等您來拿。圖／歸仁區公所提供
民眾參加歸仁釋迦節活動，買釋迦消費滿1千元可獲得紀念文創提袋一個，還有相關優惠等您來拿。圖／歸仁區公所提供

2022年歸仁釋迦節，8月7日在台南市歸仁仁壽宮廟登場，除舉辦「歸仁釋迦王」評選外，現場推出「文創提袋滿額送」活動。民眾只要買釋迦消費滿1千元可獲得紀念文創提袋一個，還有相關優惠等您來拿。

紀念文創提袋限量發送，設計除融入活動主題「釋迦」意象外，結合綠能示範場域綠能樹及小鹿作為設計元素，象徵著歸仁正在往智慧綠能科技方向不斷邁進。

歸仁區長魏仁貴說，文創提袋除可作為日常購物提袋外，歸仁區公所與遠東百貨台南成功店、三井OUTLET台南店、萬國通路等店家聯合推出限定優惠活動，即凡持文創提袋於8月31日前，到遠東百貨台南成功店消費，即可於指定店家享有優惠，如美食街餐飲享9折、古拉爵及涮乃葉等名店享95折等優惠。

三井OUTLET台南店也提供300份入園折價券及湯姆熊親子娛樂等優惠券的好禮；萬國通路則是推出憑券消費滿888元，可獲得精美小禮一份。

魏文貴表示，正值釋迦產季，為避免高價的釋迦成為竊賊覬覦的目標，歸仁分警局編排勤務警員在果園四周加強巡邏，鼓勵民間組織巡守隊，齊力護果，以避免果農辛苦栽種的釋迦遭竊，

民眾持文創提袋，可到遠東百貨台南成功店消費，可於指定店家享有各式優惠。圖／歸仁區公所提供
民眾持文創提袋，可到遠東百貨台南成功店消費，可於指定店家享有各式優惠。圖／歸仁區公所提供

釋迦 台南 文創

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