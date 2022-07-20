熊出沒！阿里山公路逐鹿部落 6米高台灣大黑熊現身

嘉義縣阿里山公路32K處的逐鹿部落，有隻6米高台灣黑熊出沒，請小心慢行！原來是鄒族逐鹿文創園區新登場的大型公仔「台灣大黑熊」，位於園區內劇場建築物旁，必將成為園區拍照打卡熱點。

台灣黑熊在鄒族傳統故事內重要地位！理事主席莊莫俄表示，傳說中，台灣黑熊是鄒族天神的寵物協助守護族人，鄒族耆老會提醒狩獵者有蹄類才能狩獵，如山豬、山羌等，而非蹄類像飛鼠、台灣黑熊等是不可以狩獵的。

6公尺高的台灣大黑熊會選在園區劇場旁設立，也是有特殊意義的，鄒族人希望台灣黑熊守護劇場表演者，也讓大黑熊邊欣賞劇場內族人的表演，相當的用心設計。

引頸期盼9年的嘉義縣番路鄉鄒族逐鹿文創園區本月15日，已開始試營運至8月31日前採10人以上團體預約方式。套裝行程分為A與B方案，正式營運為9月17日。