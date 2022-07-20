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水上鄉苦竹寺逾百年老榕樹罹樹癌 居民聯手嘉縣府搶救
嘉義縣水上鄉苦竹村有棵縣府列管，逾百年老榕樹，樹大成蔭，老樹與在地居民與信眾有深厚感情，居民發現樹木生病，日前通報議員楊秀琴找縣府農業處、樹醫師診斷，發現老樹罹「樹癌」褐根病，農業處找專家展開搶救，讓老榕樹延長壽命。
楊秀琴說，柳林村苦竹寺逾百年老榕樹罹癌，邀請縣府農業處人員及老師，教導村民如何配藥治療救百年老樹，修剪過高枝木，謝謝苦竹寺廟公、柳林村長黃奇峰用心發現問題，努力解決問題。
農業處說，目前縣轄列冊珍貴老樹共81棵，委託嘉大協助健康評估健康評估，包含：樹冠部、樹幹部、樹根部及生長的環境的健康評量診斷，綜合診斷結果將樹木的健康評估做分級。
屬第1級者，樹木健康或正常；第2級，樹木輕微危害或衰退；第3級，樹木中度危害或衰退；第4級，樹木嚴重危害或衰退。苦竹寺老榕樹評估為第3級，會在棲地區域打洞施放殺菌劑消毒，盡可能增強樹的抵抗力。
褐根病是木本植物真菌性根部病害，引起根部腐敗導致全株萎凋死亡。老樹樹勢較衰弱，受水泥化對棲地排水與透氣影響，讓老樹成為感染褐根病高風險群，對樹冠下活動民眾及停泊車輛產生風險。
苦竹寺老榕樹主幹粗壯，氣根多錯綜纏繞，分出的支幹形成斗大傘葷狀樹冠幅，在耆老印象中，「小時候看它是這麼大棵了，苦竹寺歷史悠久香火鼎盛，是遠近馳名朝聖廟宇，老樹編號61，樹高16公尺、胸圍2.8公尺。分三胸徑樹冠幅、推估樹齡120年。
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