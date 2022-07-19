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男子雙腿截肢陷困境 嘉縣議員慰問幼女孝親讓人動容
嘉義縣東石鄉東崙村中低收入王姓男子，因病雙腿截肢，全家陷入困境，全家靠越南妻子剝蚵補貼，養育3名10歲、5歲、3歲女兒，縣議員黃嫈珺與中洲社區發展協會理事長王仁賢上午前往探視，女兒體貼懂事說，「謝謝叔叔、阿姨，我們會努力讀書，孝順父母！」
王姓男子在溫室工作，與越南妻子育有3個女兒，今年初因心臟不適住院，5月呼吸衰竭插管，醫師救回生命，但雙腿阻塞發黑，最近截肢，無法工作賺錢，全家陷入困境，在地社團、廟宇及民代得知，紛紛捐善款幫助。
臉書社團「東石之美」社長余仁傑等人多次關心，捐助各界善款。社會局長張翠瑤說，王家中低收入戶，申請醫療補助，將派員訪視關懷，協助就醫療費用及子女就學。
黃嫈珺說，已請慈善團體急難救助，帶姊妹會募集女孩衣物，希望能幫3名女孩。王仁賢說，最近地方得知王家人困境，紛紛捐助。大女兒讀貴林國小要升五年級，段考成績優異，閩南語朗讀第一名及國語朗讀第二名，也是品德小天使。
她說，「爸爸腳沒了，感謝叔叔阿姨幫忙，以後會好好讀書，報答大家，孝順父母讓他們過好日子」；鄰居說，孩子乖巧懂事，會幫忙做家事。黃嫈珺說，王家3名孩子還小，逆境向上，盼社會大眾幫幫孩子；王仁賢說，外界要了解王家協助，可和他聯繫，電話0932714087。
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