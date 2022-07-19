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嘉市列管非法旅宿32間 市府首度輔導用這方式變合法

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府首度輔導列管的未合法旅宿轉為合法民宿，並協助取得好客民宿認證。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府首度輔導列管的未合法旅宿轉為合法民宿，並協助取得好客民宿認證。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府去年底公告「具人文或歷史風貌之相關區域」能申設民宿，也加強取締力道，本月列管未合法旅宿比去年同期減13間，市府表示，首度輔導列管業者轉型合法，先鎖定13間，但多數面臨改善違建成本高，或拿不出使用執照；議員建議，可參考台南等縣市作法，別被使照等法規綁太死。

據了解，有1間光彩街靠近文化路商圈的旅宿，有裝設電梯，但使用執照卻沒顯示有電梯，另，中正路上靠近西市場的旅宿，使用執照上在屋子的前、後都有樓梯，實際現場卻僅單邊有樓梯，皆為很明顯違建。

市府觀光新聞處表示，去年7月列管非法旅宿45家、本月32家，有包棟民宿、汽車旅館、背包客棧等形式，由於已公告人文歷史區域可設民宿，盼此區域的13家非法列管業者，循此模式做合法民宿，今年首度編50萬預算，包括輔導非法旅宿合法化、舊旅館轉型民宿、協助取得好客民宿認證等。

觀新處指出，非法旅宿業者遇上的問題，大多是違建的改造成本太高，或拿不出使用執照、合法房屋證明，若重新申請使照，恐因不適用現今建築法規，須大筆經費，會建議業者若有心經營，另尋建物申請合法。

議員鄭光宏說，業者要申請登記成民宿不少卡在老建築找不到使用執照，市府也因早年縣市分家、水災可能資料未完整保存，輔導合法時避免因硬梆梆法規而卡住，可適度放寬用相關水單、稅單證明是合法的存在，且建築、消防沒問題，就該讓業者有機會申請證照，另能參考台南等外縣市作法，找出解套方式。

民宿 違建 嘉義

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