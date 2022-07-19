抗食物通膨 台中10社區住戶「食」援弱勢家庭

物價漲不停，弱勢家庭生活倍感壓力。台中建築業者與安得烈慈善協會合作發起的「公益糧食計畫」，獲台中10處國聚社區、逾200戶響應，5年來救助中部1500名弱勢兒少，近期食物類價格漲幅驚人，又正值暑假，7、8月份食物銀行募集更頻繁、密集，盼能成為弱勢家庭「抗通膨」的神助手。

台中安得烈慈善協會處長李詩璇表示，安得烈慈善協會主要關懷15歲以下的弱勢家庭兒少，與國聚建設合作的5年多來，透過每個月募集10個國聚社區住戶分享的愛心物資，累積救助中部1500名孩子。民眾要加入愛心行列，可上網安得烈慈善協會，網址http://www.chaca.org.tw/。

國聚建設表示，五年前發起這項計畫的初衷，是希望傳遞愛惜資源的公民教育以及發揮公益助人的愛心，集結國聚各社區團體力量，幫助有需要的人，參與此項公益計畫有十個國聚社區、住戶逾200戶，捐出常溫可儲放半年以上的愛心食物。

國聚建設說明，現在正值暑假期間，弱勢孩子沒有學校午餐，因此7、8月份的食物銀行募集、發送會更加頻繁、密集。募集到的保久乳、豆米漿、肉類罐頭、真空包裝白米等可常溫存放效期達6個月以上物資，社區住戶只需將食物物資送至管理室，安得烈慈善協會志工們將到各社區收送。