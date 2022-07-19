快訊

多益、托福報名費9月喊漲 各考科最新報考費用一次看

美前防長訪台建議：台灣男女皆兵 義務役期延長為至少1年

「花滑王子」羽生結弦宣布從選手退役 北京冬奧就是告別秀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抗食物通膨 台中10社區住戶「食」援弱勢家庭

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中建築業者與安得烈慈善協會合作發起的「公益糧食計畫」，獲台中10處國聚社區、逾200戶響應。圖／業者提供
台中建築業者與安得烈慈善協會合作發起的「公益糧食計畫」，獲台中10處國聚社區、逾200戶響應。圖／業者提供

物價漲不停，弱勢家庭生活倍感壓力。台中建築業者與安得烈慈善協會合作發起的「公益糧食計畫」，獲台中10處國聚社區、逾200戶響應，5年來救助中部1500名弱勢兒少，近期食物類價格漲幅驚人，又正值暑假，7、8月份食物銀行募集更頻繁、密集，盼能成為弱勢家庭「抗通膨」的神助手。

台中安得烈慈善協會處長李詩璇表示，安得烈慈善協會主要關懷15歲以下的弱勢家庭兒少，與國聚建設合作的5年多來，透過每個月募集10個國聚社區住戶分享的愛心物資，累積救助中部1500名孩子。民眾要加入愛心行列，可上網安得烈慈善協會，網址http://www.chaca.org.tw/

國聚建設表示，五年前發起這項計畫的初衷，是希望傳遞愛惜資源的公民教育以及發揮公益助人的愛心，集結國聚各社區團體力量，幫助有需要的人，參與此項公益計畫有十個國聚社區、住戶逾200戶，捐出常溫可儲放半年以上的愛心食物。

國聚建設說明，現在正值暑假期間，弱勢孩子沒有學校午餐，因此7、8月份的食物銀行募集、發送會更加頻繁、密集。募集到的保久乳、豆米漿、肉類罐頭、真空包裝白米等可常溫存放效期達6個月以上物資，社區住戶只需將食物物資送至管理室，安得烈慈善協會志工們將到各社區收送。

國聚十個社區、近百名住戶，有的是全家總動員擔任活動志工，5年來每月更組團到安得烈慈善協會，協助將愛心食物整理打包，分裝成食物箱。住戶表示，他帶孩子參與國聚「公益糧食計畫」志工活動，讓小朋友從捐贈物資到整理包裝，體悟愛物惜食的觀念。

台中建築業者與安得烈慈善協會合作發起的「公益糧食計畫」，獲台中10處國聚社區、逾200戶響應。圖／業者提供
台中建築業者與安得烈慈善協會合作發起的「公益糧食計畫」，獲台中10處國聚社區、逾200戶響應。圖／業者提供

愛心 弱勢家庭 食物銀行

延伸閱讀

美國升息犧牲打 經濟蕭條換通膨緩解

通膨下產業鏈被夾擊 永豐期貨：三大策略助控制風險

影／夏日跟著河流去旅行 彰化八大社區各推遊程

影／再度被問及推動社宅慢半拍 陳其邁：市政是一步一腳印

相關新聞

疫情阻隔！嘉義縣逾千名海外鄉親遭逕遷戶籍 失選舉權

受疫情影響，許多海外國人不便返國，超過2年未入境，遭依法遷出戶籍，嘉義縣人口跌破50萬人，人口流失，縣府民政處戶政科統計...

嘉市列管非法旅宿32間 市府首度輔導用這方式變合法

嘉義市政府去年底公告「具人文或歷史風貌之相關區域」能申設民宿，也加強取締力道，本月列管未合法旅宿比去年同期減13間，市府...

抗食物通膨 台中10社區住戶「食」援弱勢家庭

物價漲不停，弱勢家庭生活倍感壓力。台中建築業者與安得烈慈善協會合作發起的「公益糧食計畫」，獲台中10處國聚社區、逾200...

雲林世紀婚禮 口湖鄉42對金婚夫妻湖畔重溫浪漫

雲林縣口湖鄉公所每年舉辦的金鑽婚紗，被譽為雲林最幸福的世紀婚禮，今年共42對逾50年的金婚夫妻盛裝參加接受祝福，今年首度...

腹部經常性絞痛要注意！ 醫：恐爲腸扭轉

嘉義縣偏鄉大埔鄉一名66歲余姓婦人，腹部經常性絞痛近期加劇，經大埔醫療站醫師林英龍與大林慈濟醫院醫師李政鴻遠距合作，診斷...

影／貓頭鷹寄身嘉義竹崎玄天上帝廟 以藻井為家守護居民

找找看我在哪兒？嘉義縣竹崎鄉復金村真武廟今年農曆2月15日飛來一隻灰白貓頭鷹，駐足停留在藻井中，彷彿神像般豎立不動，模樣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。