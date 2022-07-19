雲林世紀婚禮 口湖鄉42對金婚夫妻湖畔重溫浪漫

雲林縣口湖鄉公所每年舉辦的金鑽婚紗，被譽為雲林最幸福的世紀婚禮，今年共42對逾50年的金婚夫妻盛裝參加接受祝福，今年首度移師到口湖有小日月潭美稱的宜梧滯洪池舉行，許多旅外遊子專程返鄉當父母親的伴娘和伴郎，小孫子也當花童，一家團圓共享溫馨幸福。

因疫情避免群聚，今年口湖金鑽婚表揚大會，特別選定風光明媚的口湖鄉椬梧滯洪池舉辦戶外湖畔草坪婚禮。鄉長林哲凌鄉長和口湖農會前總乾事呂老乾、鄉代主席蘇慶璋等人共同主持開幕式，打開幸福禮盒，美麗的彩球升空，象徵啟動幸福，喜氣洋洋。

口湖婆婆媽媽舞團，獻上幸福太鼓和舞蹈表演，會場高規格布置繽紛浪漫，還精心設置有一面婚紗拍照打卡牆，幸福藝廊陳列每對夫妻的婚紗照和紀錄片，與會來賓觀賞幸福畫冊，每張照片寫著金婚夫妻的幸福生活，美好回憶讓許多年輕夫妻羡煞不已，都想著也要像長輩一樣鍾愛一生。

口湖鄉長林哲凌說，每年的口湖金鑽婚夫妻表揚是鄉內的重大盛事，五年來已成為家喻戶曉大喜事，到目前已有百對以上金鑽婚夫妻拍婚紗接受表揚，受疫情影響停辦二年，如今疫情漸緩，改為健康的戶外表揚，在美麗的湖光山色中享受幸福，更有意義。