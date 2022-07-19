腹部經常性絞痛要注意！ 醫：恐爲腸扭轉

嘉義縣偏鄉大埔鄉一名66歲余姓婦人，腹部經常性絞痛近期加劇，經大埔醫療站醫師林英龍與大林慈濟醫院醫師李政鴻遠距合作，診斷為罕見的中度腸扭轉，所幸即時開刀治療，已回復健康。

據了解，余姓婦人說，自己腹部經常絞痛，有時甚至痛到無法站、坐、躺，以為只是腸胃道消化不良，經大埔醫療站醫師林英龍診治，發現症狀可能是一般外科罕見情況，並與大林慈濟醫師李政鴻遠距合作，協助病患醫治。

醫師李政鴻表示，電腦斷層檢查後，立即確認是罕見的小腸扭轉，李指出，腸扭轉的程度可分為輕、中、重度，重度是轉了好幾圈，若未在24小時內開刀，會因腸子壞死而死亡；輕度則是轉了半圈，沒有什麼症狀或者只覺得肚子怪怪的。

余姓婦人爲中度腸扭轉，腸子轉了一圈多，腸子要通不通有點充血，所以會反覆發作，病患是先天腸系膜比較長，在肚子裡旋轉，但因卡住而沒有轉更多圈，算是不幸中的大幸。