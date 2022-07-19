影／貓頭鷹寄身嘉義竹崎玄天上帝廟 以藻井為家守護居民

找找看我在哪兒？嘉義縣竹崎鄉復金村真武廟今年農曆2月15日飛來一隻灰白貓頭鷹，駐足停留在藻井中，彷彿神像般豎立不動，模樣相當可愛，廟方直言多了一位貴客。

廟公許長森表示，復金真武廟歷史逾105年，今年首度出現貓頭鷹來到廟內，且這隻貓頭鷹今年已是第三度飛回來了，起初糞便造成困擾，曾請示玄天上帝是否要驅趕牠，帝爺公連三聖杯說不能趕，有趣的是，接下來貓頭鷹就不會亂大便於廟內了。

據廟方指出，貓頭鷹於今年農曆2月15日停留到玄天上帝誕辰後3月4日飛走，又於3月13日友宮參拜時飛回，停留到3月15日，這回於農曆6月5日虎爺聖誕前，經6月9號觀音佛祖聖誕候停留至今天7月19日（農曆6月21日）。

廟方推測，貓頭鷹可能會待到中元普渡，農曆7月15日結束後才離開，且牠不受鞭炮喧囂聲驚擾，白天都會停留在藻井上，待晚上才出去覓食。

當地居民見此情景嘖嘖稱奇地說，貓頭鷹可能是玄天上帝收編的護法部下，才會以廟為家，山區居民盛傳，有貓頭鷹爲人類守護神之說。