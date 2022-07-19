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「悠遊山上-發現山仔頂之美」攝影比賽優勝成績揭曉

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
第二名台南永康曾意雯、作品「豐收」。記者周宗禎／翻攝
第二名台南永康曾意雯、作品「豐收」。記者周宗禎／翻攝

台南市山上區公所主辦「悠遊山上-發現山仔頂之美」攝影比賽，下午公布優勝前三名，將擇期頒獎。

這次比賽作品第一名作者嘉義民雄陳柏州，作品名稱「百年古梯」，是台南市國定古蹟台南原水道淨水池；照片中陽光穿過綠意盎然樹木，以明暗相間的光影印在歷史悠久的石梯，高聳的階梯上，小孩牽著母親蹣跚學步的踩過每一階；評審認為這張照片，融合了山上原水道的悠遠歷史、自然風景與人文氣息，意境幽深。

第二名台南永康曾意雯、作品「豐收」，記錄了山上區在地鳳梨農特產，以黑白拍攝手法拍出當地農人的日常，結實的鳳梨整齊地堆放，似在表達農民按四季、務實且誠懇的工作。第三名台南佳里邱嘉松、作品「親子」是作者帶母親到山上區遊玩時拍攝，照片中作者推著坐在輪椅上的母親，雖戴著口罩，但仍能感覺出親情扶持、關注的喜悅，也像那盛開黃金阿勃勒花語「生命就該浪費在美好的的事物上」；在工作生活繁忙的世代，家人的陪伴是最美好的金色人生。

區公所表示，有281件作品參賽，邀請專業評審五人參與評，希望透過鏡頭的美行銷山上。

區長余基吉表示，此次攝影活動不只在地山上人民，許多參加者更是專從雲林、高雄等外地來到山上區拍攝與遊玩，在利用鏡頭記錄山上區的怡人景色時，也同時帶動山上區觀光業的發展，原水道、阿燕姨冰店、國正食堂、天后宮、阿勃勒樹林等景點也被許多觀光客造訪打卡。認識了山上區的歷史人文、自然風景，感受到山仔頂的別樣魅力；而此次的得獎作品，區公所也會送到各地展出，並製作成山上區特色明信片。

台南市山上區公所主辦「悠遊山上-發現山仔頂之美」攝影比賽，下午公布優勝前三名，將擇期頒獎。記者周宗禎／翻攝
台南市山上區公所主辦「悠遊山上-發現山仔頂之美」攝影比賽，下午公布優勝前三名，將擇期頒獎。記者周宗禎／翻攝
台南市山上區公所主辦「悠遊山上-發現山仔頂之美」攝影比賽，下午公布優勝前三名，將擇期頒獎。記者周宗禎／翻攝
台南市山上區公所主辦「悠遊山上-發現山仔頂之美」攝影比賽，下午公布優勝前三名，將擇期頒獎。記者周宗禎／翻攝
台南市山上區公所主辦「悠遊山上-發現山仔頂之美」攝影比賽，下午公布優勝前三名，將擇期頒獎。記者周宗禎／翻攝
台南市山上區公所主辦「悠遊山上-發現山仔頂之美」攝影比賽，下午公布優勝前三名，將擇期頒獎。記者周宗禎／翻攝
台南市山上區公所主辦「悠遊山上-發現山仔頂之美」攝影比賽，下午公布優勝前三名，將擇期頒獎。記者周宗禎／翻攝
台南市山上區公所主辦「悠遊山上-發現山仔頂之美」攝影比賽，下午公布優勝前三名，將擇期頒獎。記者周宗禎／翻攝
第一名作者嘉義民雄陳柏州，作品名稱「百年古梯」。記者周宗禎／翻攝
第一名作者嘉義民雄陳柏州，作品名稱「百年古梯」。記者周宗禎／翻攝
台南市山上區公所主辦「悠遊山上-發現山仔頂之美」攝影比賽，下午公布優勝前三名，將擇期頒獎。記者周宗禎／翻攝
台南市山上區公所主辦「悠遊山上-發現山仔頂之美」攝影比賽，下午公布優勝前三名，將擇期頒獎。記者周宗禎／翻攝
第三名台南佳里邱嘉松、作品「親子」。記者周宗禎／翻攝
第三名台南佳里邱嘉松、作品「親子」。記者周宗禎／翻攝

台南 攝影比賽

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