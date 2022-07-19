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雲林還缺千名選務人員 18歲以上打滿3劑疫苗可報名

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣選務人員尚缺1022名管理員，18歲以上、非現役軍人並完成3劑疫苗接種，可向各公所報名。記者陳苡葳／攝影
雲林縣選務人員尚缺1022名管理員，18歲以上、非現役軍人並完成3劑疫苗接種，可向各公所報名。記者陳苡葳／攝影

2022年地方公職人員選舉11月26日舉行投票雲林縣選舉人數56萬4444人，縣府民政處今天表示，因都會區人口增加，今年增為617處投開票所，需要1萬1723名工作人員，其中管理員需求人數最多，需要7404人，目前已招募到6382人，仍缺1022人，18歲以上並完成3劑疫苗接種，可向各公所報名。

曾任3次選務人員的李姓縣民說，第一線情況不如外界所想的單純，除事前要清點票數，投票現場狀況也得隨時掌控及處理，開票、唱票等環節，都很可能因為一時分心而失誤，壓力相當大。

李姓縣民舉例，若遇到行動不便、但還能開口說話的選舉人，工作人員會經他的口語表達協助投票；但若完全無行為能力者仍由家人帶至投票所，選務人員得視情況適當授權完成投票。

民政處副處長、選委會總幹事陳良駿說，依規定，每一投開票所需要19名選務工作人員，包括主任管理員、主任監察員各1人，管理員12人、監察員4人、警衛1人，目前需求量最大的管理員已招募到6382人，其中教師1197人、公務員2570人、非公務人員2615人。

管理員仍缺1022人，陳良駿分析，疫情多少有影響民眾參與意願，不過主因是該項工作任務繁重，包括要清點選票、確認選舉人身分、發選票、監票、開票唱名及記錄等，工作責任大，確實有人會因此退卻，不過各公所仍努力招募中。

陳良駿表示，有責任感且18歲以上、非現役軍人及完成3劑疫苗接種者，有意願可向公所報名；依規定，參加選務工作人員有2天補假，工作費支給主任管理員3800元，主任監察員3100元，管理員2500元，監察員1800元。

雲林縣選舉 投票

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