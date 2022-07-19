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黃敏惠確診隔日 視訊主持市務會議 「喉嚨仍有些痛」

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠昨天快篩陽性，今上午以視訊方式主持市務會議，圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠昨天快篩陽性，今上午以視訊方式主持市務會議，圖／嘉義市政府提供

嘉義市長黃敏惠昨天上午感覺輕微喉嚨痛、流鼻水，快篩結果為陽性，隨即進行居家照護，但不影響市政，今上午以視訊方式主持市務會議，她表示確診「確實很不舒服」，除了對業務單位的工作做出裁示，黃敏惠提醒努力推動市政之餘，記得要多運動，保持身體健康。

黃敏惠透過視訊看門診，指出確診後確實很不舒服，早上起床喉嚨仍有些痛，但喝水後稍有緩解，醫生叮囑要多休息。

黃敏惠今上午透過視訊，聆聽市府團隊各項業務推展進度，給予裁示，也提醒同仁，努力推動市政之餘記得要多運動，保持身體健康；而黃敏惠居家照護期間，市政行程請副市長陳淑慧代理，陳淑慧等一級主管齊聲祝黃敏惠早日康復，黃也回應，願大家都平安健康。

嘉義市長黃敏惠昨天快篩陽性，今上午以視訊方式主持市務會議，表示喉嚨仍有些痛。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠昨天快篩陽性，今上午以視訊方式主持市務會議，表示喉嚨仍有些痛。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠昨天快篩陽性，今上午以視訊方式主持市務會議。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠昨天快篩陽性，今上午以視訊方式主持市務會議。圖／嘉義市政府提供

新冠肺炎 COVID-19 黃敏惠

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