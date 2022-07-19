綠營水上鄉長議員選舉整合成功 綠營團結誓師拚勝選

民進黨嘉義縣水上鄉長選戰，立委陳明文嫡系人馬、前鄉長林崑山女兒、議員林緗亭，換跑道選鄉長，同屬綠營鄉公所秘書江佩曄原擬參選，面臨分裂隱憂，經協調，黨部徵召林緗亭選鄉長，徵召江佩曄選議員、議員黃榮俊拚連任，整合成功。

上午水上農會總幹事林滄賢召集開會，宣誓水上大團結齊喊凍蒜，支持鄉長參選人林緗亭，議員參選人江佩曄、拚連任議員黃榮俊。會中拜託過去支持黃榮俊鄉親繼續票投黃榮俊，過去議員支持林緗亭的票全力支持江佩曄，團結水上全壘打，鄉長、議員全當選。

綠營水上首場幹部會議，縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘及農會總幹事林滄賢等上百幹部參加，現場氣氛熱絡，加油凍蒜聲不斷。林滄賢說，水上不只是整合成功，更要是全面大團結。

蔡易餘說，民進黨全代會落幕，戰將就定位，縣長翁章梁拚連任也交付任務，水上鄉長、議員黃金陣容，嘉縣發展黃金時刻，水上也會大發展，大家都看得見，爭取選民支持。

陳明文表示，蔡英文總統推薦五星縣長翁章梁連任，黨名鄉長參選人人林緗亭，連任議員黃榮俊及新人江佩曄，顧好2席議員，翁章梁五星縣長，帶領農工大縣，會在水上實現，水上和縣府連線，中央全力支持挹注資源，嘉義越來越好，水上也會更繁榮。